Liga 2 / Ce rușine! Petrolul Ploiești, umilită de penultima clasată

Petrolul Ploiești visează la promovare, dar a reușit să se facă din nou de râs. Echipa antrenată de Viorel Moldovan a pierdut categoric, scor 1-4, partida susținută luni seară, la Mogoșoaia, în fața echipei Aerostar Bacău, din etapa a 12-a a Ligii 2.

Golurile moldovenilor au fost marcate de Patrick Popescu (’31), Cătălin Vraciu (’40), Horia Ilie (’60) și Alex Zaharia (’89).

Pentru prahoveni a înscris Armando Vajushi (’85). Petrolul a irosit și o lovitură de la 11 metri prin Șaim Tudor (’44).

Petrolul Ploiești: Kitanov – Alb. Olaru, An. Răuță, Mondragon, Țicu – D. Enache (’52, Ad. Nicolae) – Diarra, Ekollo (’46, Vajushi), Botic, Șaim Tudor – Beleck (’59, V. Balint). Antrenor: Viorel Moldovan.

Aerostar Bacău: L. Cebotari – An. Alecsandru, C. Ardei (’82, Bobaru), I. Chirilă, Corban – P. Popescu – An. Gavrilă (’82, Belciu), H. Ilie, M. Manole (’68, Vl. Mihalcea), C. Vraciu (’82, Al. Cr. Zaharia) – Al. Iul. Zaharia (61, Oteliță). Antrenor: Daniel Munteanu.

Cartonaș roșu: Andrei Răuță ’39.

Au arbitrat: Mircea Ardelean – Florin Pucheanu, Ionuț Traian Neacșu; Eduard Ioniță.

Observatori: Zoltan Tamaş, Bogdan Gheorghiță.

Liga 2, etapa 12:

Sâmbătă, 14 noiembrie: Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Pandurii Târgu Jiu 4-3, CSM Slatina – Metaloglobus București 1-0, Comuna Recea – Unirea Slobozia 2-0; ora 14.30: CSM Reșița – Universitatea Cluj.

Duminică, 15 noiembrie: Csikszereda Miercurea Ciuc – Concordia Chiajna 1-0, FC Rapid – Farul Constanța 2-1, FCU Craiova – Gloria Buzău 1-1.

Luni, 16 noiembrie: Petrolul Ploiești – Aerostar Bacău 1-4.

2 decembrie – ora 14.00: Ripensia Timișoara – CS Mioveni, Dunărea Călărași – Turris Turnu Măgurele.

Clasament:

1.FCU Craiova 23 puncte (golaveraj 23-10)

2.Dunărea Călărași 20 (15-10)

3.ASU Poli Timișoara 20 (11-7)

4.Metaloglobus București 19 (14-9)

5.Viitorul Pandurii 19 (23-20)

6.Petrolul Ploiești 17 (19-12)

7.Universitatea Cluj 17 (14-8)

8.CS Mioveni 17 (8-4)

9.Farul Constanța 17 (14-13)

10.Turris Turnu Măgurele 16 (20-15)

11.Gloria Buzău 16 (13-10)

12.FC Rapid 16 (16-18)

13.Csikszereda Miercurea Ciuc 15 (11-10)

14.Ripensia Timișoara 15 (12-19)

15.Unirea Slobozia 14 (12-15)

16.CSM Reșița 14 (7-15)

17.Comuna Recea 11 (17-21)

18.CSM Slatina 10 (8-13)

19.Concordia Chiajna 9 (15-17)

20.Aerostar Bacău 7 (12-19)

21.Pandurii Târgu Jiu 4 (10-29)

Citește și: Liga 2 / Acuze și explicații după derbiul Viitorul Pandurii – Pandurii Târgu Jiu 4-3