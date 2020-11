Răzvan Marin: „O să dăm totul cu Norvegia și Irlanda de Nord!“

Căpitan al României în victoria cu Belarus, Răzvan Marin a reușit să marcheze și să se încarce cu optimism vizavi de următoarele două partide din Liga Națiunilor. Pentru România vine meciul cu Norvegia, pe 15 noiembrie, de la ora 21.45, pe Arena Națională, și apoi cel cu Irlanda de Nord, în deplasare, pe 18 noiembrie, de la ora 21.45.

„Mă bucur că Mister a avut încredere în mine să mă pună căpitan. E o mândrie să fiu căpitan. Când am văzut că nu joacă Tătă, mă gândeam că pot fi căpitan, pentru că sunt unul dintre cei mai vechi. Toșca cred că mai era. Mă bucur că mi se oferă încredere. Suntem fericiți pentru victorie, era importantă pentru moralul nostru, chiar dacă a fost un meci amical. Cu siguranță va fi mai greu (în următoarele două meciuri – n.r.). Acest meci ne-a prins bine să pregătim meciul cu Norvegia. O să dăm totul să dăm rezultate pozitive în următoarele două meciuri“, a spus Răzvan Marin, la Pro X.

„La penalti, eram primul pe listă, eram eu Pușki și Tase. Am un ritm de joc mult mai bun. Mi se oferă încredere și la Cagliari. Eu încerc să ofer tot ce am mai bun la fiecare meci. Sper să joc în continuare titular, să am meciuri în picioare. La vârsta mea, asta e cel mai important, de asta am și ales această schimbare“, a mai spus Răzvan Marin.

