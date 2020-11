Corneliu Papură, omul de nădejde al conducerii Științei

Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, a explicat motivul pentru care s-a apelat din nou la serviciile lui Corneliu Papură după plecarea lui Cristiano Bergodi. Reamitim că tehnicianul de 47 de ani a asigurat interimatul când Știința s-a despărţit și de Devis Mangia, dar şi de Victor Piţurcă. De fiecare dată, fostul fundaş a avut rezultate peste aşteptări, însă şefii clubului l-au înlocuit, revenind la postul de analist video.

„Cornel e un angajat al clubului, şi analist, şi antrenor, la care clubul poate să apeleze în momente d-astea dificile. Și ăsta e un moment dificil, în care noi apelăm la Cornel. De când s-a apelat la el, şi-a făcut datoria bine. Aduceţi-vă aminte cu Mangia, cu Piţi…“, a declarat Sorin Cârţu, la Telekom Sport.

Nu a fost demitere, ci demisie

Cârțu a reafirmat că plecarea lui Cristiano Bergodi i-a bulversat pe cei din conducerea Craiovei.

„Nu e vorba despre nicio demitere! N-a fost o iniţiativă a clubului sau a patronatului, este o decizie pe care el şi-a asumat-o, a cerut-o şi a anunţat-o imediat după partidă. A susţinut-o şi în zilele următoare în discuţiile cu domnul Rotaru. Invocă nişte probleme personale şi de aici, chiar nu putem… E un gest care a surprins pe toată lumea, cel puţin pe mine, dacă vă aduceţi aminte că imediat după partidă n-am înţeles nimic“, a mai spus Bergodi.

Și Craioveanu a fost surprins de plecarea lui Bergodi

La rândul său, directorul de imagine al Universității Craiova, Gică Craioveanu, a afirmat că nu se aștepta ca Bergodi să plece.

„Eu nu înțeleg decizia lui Bergodi și n-a înțeles-o aproape nimeni din club. Cine e sfânt la Craiova? Nouă ne-a făcut mult rău înfrângerea de la Tbilisi. De atunci s-au stricat lucrurile! Aici s-au răcit relațiile din Mister și club, iar cel care l-a apărat cel mai mult pe Mister a fost Sorin Cârțu. Sorin are o impresie foarte bună despre Bergodi și a ținut foarte mult la el. Pentru Sorin a fost un pariu personal și s-a întâmplat ce s-a întâmplat“, a spus „Grande“, la Digi.

„Pot influența mult randamentul echipei aceste schimbări. Noi, care am fost tot timpul un club stabil din punct de vedere economic, tot ce vrei. Avem cele mai bune condiții din România, de departe, dar nici mie nu-mi plac schimbările astea. Cornel are un stil, Bergodi are alt stil. Pe jucători îi pedepsește într-un fel sau altul“, a mai spus Craioveanu.

„Sunt absolut convins că Rădoi va avea succes la Craiova“

Întrebat ce știe despre posibilitatea venirii lui Mirel Rădoi la cârma Științei, Gică Craioveanu a spus:

„Cred că are o clauză de reziliere, nu poate pleca oricând de la echipa națională. Eu cred orice, Guardiola a venit după un an și jumătate-doi la echipa Barcelonei și a schimbat toată fața fotbalului mondial. De ce nu? Că n-are experiență? Nu! Nu-s de acord. Sunt absolut convins că Rădoi va avea succes la Craiova“.

