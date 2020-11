„U“ Craiova – Chindia / Nicuşor Bancu spune că scorul nu contează, punctele să iasă

Căpitanul Universităţii Craiova, Nicuşor Bancu, a prefaţat astăzi întâlnirea cu Chindia Târgovişte, din etapa 10 a Ligii 1. Confruntarea cu dâmboviţenii, antrenaţi de craioveanul Emil Săndoi, este programată vineri, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“.

Nicuşor Bancu vrea să-l „supere“ pe Emil Săndoi

Liderul vestiarului Ştiinţei a afirmat că se aşteaptă la o partidă dificilă cu Chindia, ştiut fiind faptul că în general echipele oaspete vin să se apăre în Bănie şi se mulţumesc şi cu un punct. Bancu a subliniat că este foarte important ca alb-albaştrii să înregistreze victoria şi să se menţină în fruntea clasamentului şi că este mai puţin important scorul.

„Ne aşteaptă o partidă dificilă, ca de fiecare dată. Echipele care vin aici, la noi, încearcă să se baricadeze şi să obţină maximum sau un punct. Ştim asta şi vom încerca să ne descurcăm mult mai bine decât la ultimul meci de acasă, când am luat şi ‘bătaie’. Sperăm să obţinem, din nou, cele trei puncte. Este o întâlnire specială, pentru că Emil Săndoi a fost antrenorul meu aici, la Craiova, şi am avut ce să învăţ de la dumnealui. Dar acum, cu tot respectul, vreau să câştig şi să ne bucurăm la sfârşit“, a declarat fundaşul stânga al Ştiinţei.

„Am văzut mai multe meciuri ale Chindiei. Pot să spun că le ştim în mare stilul de joc. Noi am pregătit în fiecare zi la antrenament faza ofensivă şi sper să reuşim să-i desfacem, să ne creăm ocazii. Acum nu trebuie decât să punem în practică şi să câştigăm. Suntem determinaţi să câştigăm cele trei puncte, dar nu ştiu dacă o putem face la scor. Şi în meciul cu Clinceni toată lumea ne-a dat favoriţi şi aţi văzut ce s-a întâmplat. Acum ne gândim doar să obţinem cele trei puncte, scorul nu ne interesează.

Acum a revenit Vlădoiu şi sper să revină şi celilalţi colegi, pentru că avem nevoie de toată lumea. Aţi văzut că se întâmplă să mai apară accidentări, cazuri de Covid, şi avem nevoie de toţi jucătorii. Ne temem şi de aceea nu ieşim în oraş, nu facem mai nimic şi stăm numai acasă cu familia“, a completat Nicuşor Bancu.

„Am preferat să vorbesc pe teren şi să le întorc criticile“

Nicuşor Bancu a vrbit şi despre perioada bună pe care o traversează, venită după un valul de critici de la meciurile naţionalei.

„De asta mă pregătesc. Ştiu că am avut şi o pasă mai proastă şi am făcut tot posibilul ca să revin la forma dorită. Se pare că acest lucru mi-a ieşit, deşi au fost multe răutăţi şi s-a vorbit continuu. Mă bucur că nu m-au afectat foarte tare şi, cred eu, că am revenit mai puternic. Am zis să-i las pe ei, pe specialişti, să vorbească mai mult. Am preferat să vorbesc pe teren şi să le întorc criticile. Mi-a reuşit asta, sunt bucuros şi vreau să o ţin aşa cât mai mult. Tot ce îmi doresc acum este să fiu sănătos, apoi o să vedem ce o mai fi.

Pot să spun că şi familia a fost alături de mine şi cred că de acolo a plecat totul. A fost un moment greu, când toţi vorbeau urât, dar am trecut peste. Am ajuns la 20 de goluri marcate în Liga 1, dar puteam să marchez mult mai multe dacă eram mai concentrat la finalizare, pentru că ocazii am avut mereu. Ca fundaş, eu zic că este ok ceea ce am reuşit“, a explicat fundaşul.

„E clar că am avut ce învăţa, s-a văzut asta în jocul nostru!“

Întrebat despre parcursul excelent de până acum, „Bancone“ a mărturisit ce a stat la baza atâtor victorii, chiar dacă unele nu au fost spectaculoase.

„De când a venit Mister, jocul nostru a crescut considerabil, ţinând cont de câte meciuri am disputat şi avem doar două înfrângeri, plus una în Europa, care a fost însă foarte dureroasă. E clar că am avut ce învăţa, s-a văzut asta în jocul nostru! Ne simţim foarte bine că suntem acolo sus, suntem apreciaţi de toţi şi sperăm să rămânem acolo până la finalul sezonului, dacă se poate. Aţi văzut cum sunt antrenorii italieni, cum a fost şi Devis Mangia… Ei lucrează foarte mult faza defensivă. De când a venit Mister şi noi am lucrat foarte mult şi eu am încercat să-mi îmbunătăţesc jocul defensiv, pentru că în atac toţi ştiu ce pot să fac. Cred că s-a văzut asta în meciurile trecute“, a subliniat Nicuşor Bancu.

Acesta a vorbit şi despre relaţia bună pe care o are în teren cu Reagy Ofosu, dar şi despre sosirea lui Mihai Căpăţână, un fost coleg de la Slatina.

„De când a venit Reagy am vorbit cu el şi după aceea ne-am înţeles foarte bine pe teren. Acolo trebuie să se vadă că ne înţelegem (…) Nu am contribuit la aducerea lui Căpăţână, dar mă bucur că Mihai a ajuns aici. Îl ştiam de la Slatina, am fost colegi şi acolo. Este foarte bine că a venit, pentru că este un fotbalist valoros, a demonstrat asta“, a încheiat Nicuşor Bancu.

