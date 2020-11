„U“ Craiova – Chindia / Cristiano Bergodi: „Echipa a arătat o maturitate în joc“

Universitatea Craiova a intrat pe ultima sută de metri în privinţa pregătirilor pentru meciul cu Chindia Târgovişte, programat vineri, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Antrenorul Ştiinţei, Cristiano Bergodi, a vorbit astăzi despre acest duel din cadrul etapei a 10-a din Liga 1 şi a precizat că se aşteaptă la o replică foarte bună din partea oaspeţilor. Toate argumentele sale sunt legate de Emil Săndoi, antrenorul craiovean al dâmboviţenilor. Italianul ştie că Săndoi cunoaşte foarte bine lotul alb-albastru, în plus a reuşit să regleze lucrurile din jocul Chindiei. În schimb, Bergodi a indicat şi atuurile echipei sale: omogenitatea, valorarea lotului şi maturitatea.

„Avem un meci dificil, ca de obicei. Întâlnim o echipă bună, înaintea pauzei competiţionale şi vrem să câştigăm acest meci pentru a sta bine în continuare în clasament. Dacă o să reuşim să avem şi mai multe puncte distanţă faţă de urmăritoare o să fie foarte bine. Întâlnim Chindia, o echipă bună, cu un antrenor foarte bun. Îl cunosc foarte bine pe Emil Săndoi şi a făcut multe lucruri frumoase. E normal ca Emil Săndoi să ştie bine ce este aici. Este craiovean şi ne urmăreşte atent. Nu va fi uşor, pentru că ştie aproape toţi jucătorii, dar asta nu trebuie să ne îngrijoreze. Trebuie să ne impunem jocul, să fim echilibraţi în faza ofensivă şi cea defensivă.

În ultimele două meciuri am văzut că ajungem cu o oarecare uşurinţă, iar singurul lucru care ne trebuie, şi le-am spus asta şi băieţilor, este eficienţa, să fructificăm ocaziile. E foarte important să câştigăm, dar la ce scor nu mă interesează. Astea sunt discuţii de suporteri, iar eu sunt puţin mai pragmatic. Încerc să fac o echipă bună, care să câştige mereu. Vom vedea ce meci va fi, dar îmi doresc să fie frumos şi să câştigăm“, a spus strategul Ştiinţei.

„Echipa a arătat un anumit caracter la jocul cu Hermannstadt. În afara jocului cu Academica Clinceni, eu zic că am avut evoluţii bune. Normal că nici eu nu sunt mulţumit 100% de prestaţiile noastre. Trebuie să avem un pic de răbdare şi vom regla nişte lucruri. Echipa a arătat până acum o maturitate în joc şi nu riscă aproape nimic. E normal ca şi adversarii să aibă două-trei ocazii, dar în general văd că echipa mea a ajuns la maturitate. Din ce în ce câştigăm încredere prin ceea ce facem, dar campionatul este lung. Faptul că suntem acolo sus este meritul băieţilor“, a completat Bergodi.

„Trebuie să îmbunătăţim ultimele minute de joc“

Cristiano Bergodi a vorbit şi despre finalurile tensionate din meciurile trecute şi speră ca eficienţa atacanţilor săi să fie mai mare şi astfel victoriile să fie categorice.

„A revenit Vlădoiu, dar are puţine antrenamente şi vom vedea dacă va fi în lot. Ceilalţi sunt aproape toţi apţi. A revenit şi Cîmpanu, şi Marius Constantin, numai Screciu şi Vătăjelu nu. Avem un lot bun, complet şi văd că toţi băieţii sunt motivaţi, au un moral bun. Nu vrem să avem emoţii la sfâşitul meciurilor, dar s-a întâmplat. Trebuie să îmbunătăţim ultimele minute de joc. Nimeni nu are frica de a lua gol, din contră, încercăm să înscriem, dar s-a întâmplat să fim presaţi. Lucrăm la acest aspect, dar mă bucur că avem o echipă care are încredere în ceea ce face şi este foarte important.

Mă bucur că avem ocazii, dar sunt îngrijorat că nu înscriem mai multe goluri. Încercăm să fim mai eficienţi şi lucrăm foarte mult la asta. Echipa este pe un drum bun! Mi-a plăcut Ofosu cum a intrat în echipă. Trebuie să avem răbdare cu Ivan Mamut, să-i dăm încredere. L-am schimbat şi e normal să o fac, pentru că îl am pe bancă şi pe Tudorie, care este un jucător de acelaşi profil cu Elvir Koljic şi cu Mamut. Trebuie să găsim soluţii să joace amândoi. La rândul său, Căpăţână, atunci când a intrat, a dovedit că ne este foarte util“, a punctat antrenorul italian.

I-a atenţionat pe Cicâldău şi Nistor

Acesta a admis că mijlocaşii săi nu au avut constanţa de altădată, în special pe faza defensivă, dar se aşteaptă la revenirea lor:

„Sunt mici probleme la mijlocul terenului. Nu este vorba că este un compartiment care nu mă satisface, pentru că sunt jucători de calitate, dar au caracteristici ofensive. Trebuie să înţeleagă că atunci când sunt faze defensive trebuie să facă densitate în centru, să nu existe spaţii mari între linii. Şi Cicâldău, şi Nistor, văd bine jocul şi sunt mulţumit pentru moment, dar asta nu înseamnă că nu se poate îmbunătăţi jocul nostru“.

„Vor fi, probabil, şi scandaluri mai multe“

Întrebat despre problemele de arbitraj, Cristiano Bergodi a subliniat că vrea să „judece“ pe nimeni.

„Nu am vorbit niciodată despre arbitraj, pentru că am un respect pentru arbitri. Ştiu că ei pot să greşească şi nu mă interesează. Se întâmplă să aflu cu 10 minute înainte de startul meciului cine este arbitrul partidei, nu mă interesez în mod special. Sunt de atâţia ani în România, cunosc foarte mulţi arbitri şi îi respect. Şi ei mă respectă pe mine. E importantă lupta pentru titlu şi vor fi probabil şi scandaluri mai multe. Dar pe mine nu mă interesează să vorbesc despre arbitraj. Campionatul este lung. CFR este un pic mai… Dar FCSB este mai în formă, a dat goluri şi ne urmăreşte. Probabil că una dintre aceste trei echipe va câştiga titlul, iar eu sper să fim noi cei care o să ne bucurăm. Acum e prea devreme să vorbim despre asta, pentru că mai este play-off-ul şi acolo se decide totul“, a subliniat Cristiano Bergodi.

Citeşte şi: „U“ Craiova – Chindia / Nicuşor Bancu spune că scorul nu contează, punctele să iasă