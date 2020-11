Liga 2 / Deplasare fără folos pentru Viitorul Pandurii la Buzău

ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu nu a reuşit să-şi adjudece niciun punct astăzi, la Buzău, în meciul restant din etapa a 9-a a Ligii 2. Gloria s-a impus cu 2-1, graţie golurilor marcate de Cristian Ciobanu (’21) şi Cosmin Tucaliuc (’36). Gorjenii au regretul şi mai mare, deoarece ei au fost cei care au deschis scorul, prin Darius Buia (‘4).

Gloria Buzău: R. Șerban – Sg. Pîrvulescu, M. Ioniță, C. Toma, Nedelea – I. Roșu – Cr. Ciobanu (’78, An. Ignat), Tucaliuc (’72, Huiban), Pațurcă (’78, Perju), C. Petre (’60, Ghinga) – Chică-Roșă (’60, C. Stoica). Antrenor: Ilie Stan.

Viitorul Pandurii: D. Rusu – Prejmerean (’86, Ciul), Oros, Lixandru, Copaci – Cioiu (’46, Al. Băican), Chiorean (’64, Al. Enache), Șerbănescu, An. Dragu – Buia (’54, Bădăuță), Ludușan (’54, D. Paraschiv). Antrenor: Flavius Stoican.

Clasament:

1.FCU 21 puncte (golaveraj 22-9)

2.Metaloglobus 19 (13-6)

3.ASU Poli 19 (11-7)

4.„U“ Cluj 17 (13-6)

5.Călăraşi 17 (13-9)

6.Farul 17 (13-11)

7.Turris 15 (20-15)

8.Buzău 15 (12-9)

9.Ploieşti 14 (16-8)

10.Mioveni 14 (7-4)

11.Slobozia 14 (12-13)

12.Rapid 13 (14-15)

13.Ripensia 12 (11-19)

14.Csikszereda 10 (9-9)

15.ACS Viitorul 10 (14-16)

16.Chiajna 9 (15-14)

17.Recea 8 (15-21)

18.Reșița 8 (4-13)

19.Slatina 7 (7-13)

20.Bacău 4 (8-15)

21.Pandurii 3 (5-22)

Etapa viitoare (a 11-a):

Vineri, 6 noiembrie – ora 19.00: Petrolul Ploieşti – FC Rapid.

Sâmbătă, 7 noiembrie – ora 11.00: Gloria Buzău – Comuna Recea, Metaloglobus Bucureşti – ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Pandurii Târgu Jiu – Dunărea Călăraşi, Turris Turnu Măgurele – Csikszereda Miercurea Ciuc, Concordia Chiajna – Ripensia Timișoara, CS Mioveni – CSM Reșița; ora 12.00: ASU Poli Timișoara – FCU Craiova.

Marţi, 10 noiembrie – ora 19.30: Universitatea Cluj – Farul Constanţa.

18 noiembrie – ora 14.00: Unirea Slobozia – CSM Slatina.

