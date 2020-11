Liga Elitelor / CSJ Ştiinţa U Craiova, dublă remiză cu Gaz Metan Mediaş

CSJ Ştiinţa U Craiova şi Gaz Metan Mediaş au remizat în ambele partide susţinute sâmbătă, pe stadionul „Aripile“, contând pentru etapa 6 de la Liga Elitelor.

La Under 19 a fost 3-3, în ciuda faptului că pe site-ul FRF dedicat competiţiilor figurează 3-2 pentru olteni.

„Este o greşeală, nu ştiu de unde a apărut acel rezultat, pentru că a fost egalitate. Noi am marcat golul trei în minutul 90. Evoluţia scorului a fost următoarea: 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3 şi 3-3. Golurile noastre au fost marcate de Dacian Răgman, Fueru şi Purcălea. A fost cel mai echilibrat meci al nostru de până acum. Sunt lucruri bune văzute în acest joc, dar şi mai puţin bune, pe care le vom remedia la antrenamente. Ca idee, mi-a plăcut atitudinea băieţilor de a lupta până la ultimul fluier“, a declarat antrenorul formaţiei U19 de la CSJ, Radu Vitan, pentru GdS.

CSJ Ştiinţa U Craiova U19: Cosmin Uruiocea – Alex Fueru, Laurenţiu Tudor, Fabian Mustafa, Raul Costea – Roberto Nica – Decebal Răgman, Dacian Răgman, Liviu Bărbulescu, Cătălin Purcălea – Sebastian Miere. A mai intrat: Robert Pîslea.

A fost 2-2 în meciul doi

Şi la Under 17 a fost remiză, CSJ şi Mediaş înregistrând 2-2. Golurile craiovenilor au fost marcate de David Barbu şi Alex Mandagiu.

„A fost un joc pe care ni l-am făcut noi greu, ca de obicei. Le-am făcut cadou primul gol, apoi am egalat prin Barbu, dar iarăşi am greşit nepermis şi ne-au taxat. La pauză am intrat la egalitate, 2-2, pentru că Mandagiu a reuşit să marcheze şi el. Apoi, prin minutul 65 adversarii au rămas în 10 oameni, dar nu am reuşit să profităm de asta. Am atacat continuu şi am ratat foarte mult, aşa că trebuie să ne mulţumim cu puţin“, a declarat antrenorul echipei sub 17 ani de la CSJ, Ştefan Florescu, pentru GdS.

CSJ Ştiinţa U Craiova U17: Sebastian Firulescu – Tiberiu Dumitru, Adrian Stoenică, Ionuţ Toma, Mihai Mavrighe, Ionuţ Călin, Raul Piţurcă, Alex Mandagiu, David Barbu, Dragoş Deaconescu. Au mai intrat: Marco Cîrciumaru, Darius Caisizu, Andrei Brînzan.

Rezultatele meciurilor din etapa 6 de la Liga Elitelor:

Under 19:

Sâmbătă, 31 octombrie: CSJ Ştiinţa U Craiova – Gaz Metan Mediaş 3-3, Universitatea Cluj – UTA Arad 3-2, LPS Banatul Timişoara – Ripensia Timișoara 0-1, Academia „Gică Popescu“ – CFR Cluj 2-1, LPS Bihorul Oradea – ASU Poli Timişoara 2-2, Universitatea Craiova – Csikszereda Miercurea Ciuc 0-5.

Clasament:

1.„U“ Cluj 15 puncte (golaveraj 22-2)

2.Ripensia 13 (12-3)

3.„Gică Popescu“ 10 (10-9)

4.Csikszereda 9 (11-2)

5.CFR Cluj 9 (16-8)

6.ASU Poli 8 (8-10)

7.UTA 7 (13-12)

8.Mediaș 7 (9-13)

9.CSJ Craiova 7 (15-24)

10.„U“ Craiova 6 (18-21)

11.LPS Bihorul 4 (4-14)

12.LPS Banatul 0 (2-22)

Etapa viitoare:

Sâmbătă, 7 noiembrie – ora 12.00: UTA Arad – CSJ Știința U Craiova, ASU Poli Timișoara – Universitatea Cluj, CFR Cluj – LPS Bihorul Oradea, Csikszereda Miercurea Ciuc – Academia „Gică Popescu“.

Duminică, 8 noiembrie – ora 12.00: Gaz Metan Mediaş – LPS Banatul Timişoara, Ripensia Timișoara – Universitatea Craiova.

Under 17:

Sâmbătă, 31 octombrie: CSJ Ştiinţa U Craiova – Gaz Metan Mediaş 2-2, Universitatea Cluj – UTA Arad 0-3, LPS Banatul Timişoara – Ripensia Timișoara 2-0, Academia „Gică Popescu“ – CFR Cluj 0-3, LPS Bihorul Oradea – ASU Poli Timişoara 0-1, Universitatea Craiova – Csikszereda Miercurea Ciuc 3-1.

Clasament:

1.UTA Arad 15 (18-3)

2.ASU Poli 15 (14-6)

3.„U“ Craiova 13 (16-5)

4.„U“ Cluj 10 (17-4)

5.LPS Banatul 10 (9-2)

6.CFR Cluj 10 (8-7)

7.Csikszereda 6 (9-7)

8.„Gică Popescu“ 6 (3-15)

9.Mediaş 5 (10-8)

10.LPS Bihorul 2 (5-17)

11.CSJ Craiova 2 (5-25)

12.Ripensia 0 (1-16)

Etapa viitoare:

Sâmbătă, 7 noiembrie – ora 12.00: UTA Arad – CSJ Știința U Craiova, ASU Poli Timișoara – Universitatea Cluj, CFR Cluj – LPS Bihorul Oradea, Csikszereda Miercurea Ciuc – Academia „Gică Popescu“.

Duminică, 8 noiembrie – ora 14.00: Gaz Metan Mediaş – LPS Banatul Timişoara, Ripensia Timișoara – Universitatea Craiova.

