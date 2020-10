Liga Elitelor / Academia „Gică Popescu“ a învins-o pe CFR Cluj la U19

Echipa de juniori sub 19 ani a Academiei „Gică Popescu“ s-a impus sâmbătă, la „Hanul Doctorului“, cu 2-1 (0-0), în fața formației similare a grupării CFR Cluj. Partida a contat pentru etapa a 6-a de la Ligia Elitelor U19.

Elevii lui Gică Barbu au beneficiat de un autogol (’48), în timp ce reușita lui Buturoagă a stabilit destinația punctelor (’83).

„Prima repriză a fost echilibrată, cu o ocazie mare de gol de fiecare echipă. Noi am avut șansa de a marcat prin Bururoaga, care a ratat din fața porții, după o centratre a lui Drândă. Și ei avut o ocazie singur cu portarul. A doua repriză am început mai motivați. Am avut și noroc, pentru că am deschis și scorul chiar după pauză, a fost un autogol. La 10 minute după gol au marcat ei, dar ne-a motivat și mai mult asta. Am forțat continuu și Drândă a scos un penalti, iar Buturoaga a marcat. A fost o victorie muncită și meritată“, a declarat fundașul craiovean Mihai Mitrana, pentru GdS.

„Gică Popescu“ U19: Vodă – Urdu, Mitrana, Vezelovici, Prunaru – Marcu, Udrea – An. Grigorie, Buturoagă, Drândă – Alex Grigorie.

În urma acestui succes, Academia „Gică Popescu“ U19 are 10 puncte.

Ardelenii s-au revanșat la U17

La cel de-al doilea duel dintre Academia „Gică Popescu“ și CFR Cluj, cel de la Under 17, craiovenii au cedat clar, cu 3-0.

„Nu sunt prea multe de spus. Nu am făcut un meci bun, băieții au acuzat și o stare de oboseală după ce miercuri am susținut și meciul restant cu Gaz Metan, la Mediaș. Sper să arătăm mult mai bine în runda viitoare, când vom juca la Miercurea Ciuc“, a explicat antrenorul Ionuț Cimpoeru, pentru GdS.

„Gică Popescu“ U17: Ștefănescu – Belega, Mitrache, Truțcă, Lungu – Târșogoiu, Rezeanu, Faur, Vadasis – Nuță, Florea. Au mai intrat: Afrim – Oană, Răduț, Căpățână, Badea.

Gruparea de la „Hanul Doctorului“ a strâns, la Under 17, 6 puncte în cele 6 runde disputate.

În etapa a 7-a, Academia „Gică Popescu“ va evolua în deplasare, la Csikszereda. Dubla cu Miercurea Ciuc este programată sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 12.00, respectiv 14.00.

