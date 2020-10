Campioana Spaniei, Real Madrid, nu-şi găseşte deloc echilibrul în Liga Campionilor. Dacă în campionat a reuşit o victorie mare în faţa Barcelonei, marţi seară, în grupa B din Champions League, „galacticii“ abia au smuls un egal pe terenul Borussiei Monchengladbach.

A fost 2-2, după ce nemţii au condus cu 2-0, care au punctat prin Marcus Thuram (’33, ’58), fiul celebrului internaţional francez Lilian Thuram.



„E grozav să marchez primele două goluri din Liga Campionilor împotriva Real Madrid. Aș fi preferat să fi luat toate cele trei puncte. Real Madrid este una dintre cele mai bune echipe din lume și ar fi trebuit să știm că vor pune o presiune mare pe noi până la final. Trebuie să învățăm din această experiență“, a declarat Marcus Thuram.

Benzema şi Casemiro au făcut finalul palpitant

Germanii au avut zâmbetul pe buze până în minutul 87, când Karim Benzema a reluat spectaculos, pe spate, o pasă venită de la Casemiro, şi a readus trupa lui Zinedine Zidane în joc.

Real Madrid a egalat în prelungiri, prin Casemiro, care a pus latul de la 5 metri, după un assist al lui Sergio Ramos (’90+3).



„Am luptat până la fluierul final. Liga Campionilor îți oferă întotdeauna jocuri dificile ca acesta. Evident, trebuie să ne îmbunătățim jocul, dar în această seară am evoluat destul de bine“, a declarat Casemiro.

Rezultatul este dezamăgitor, ţinând cont de faptul că în runda inaugurală Real Madrid a pierdut pe teren propriu, scor 2-3, în faţa lui Şahtior şi părea să fie doar un accident.

Monchengladbach: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini – Kramer – Hofmann, Neuhaus – Stindl (’79, Wolf) – Plea (’79, Embolo), Thuram (’71, Hermann). Antrenor: Marco Rose

Real Madrid: Courtois – Lucas, Ramos, Varane, Mendy – Kroos (’71, Modric), Casemiro, Valverde – Asensio (84, Rodrygo), Benzema, Junior Vinicius (’70, Hazard). Antrenor: Zinedine Zidane.

Zidane: „Acest rezultat este doar o altă demonstrație a caracterului pe care îl are echipa mea“

Antrenorul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, a apreciat atitudinea elevilor săi.

„Nu am concretizat posesia şi ocaziile pe care le-am avut. Acesta a fost un punct foarte important de securizat, pentru că va fi un an dificil pentru toată lumea. Sunt mândru de echipa mea din această seară! Acest rezultat final este doar o altă demonstrație a caracterului pe care îl are echipa mea. Jucăm întotdeauna să câștigăm! În niciun caz nu am fost mulțumiți de remiză“, a comentat Zizou.

De partea cealaltă, Marco Rose, antrenorul Borussiei Monchengladbach şi-a felicitat băieţii.

„Îmi felicit echipa. Am avut o performanță uimitoare. Am fi putut închide jocul mai devreme, Shakhtar înscrie o treime, nu. Cu toate acestea, sunt mândru de ceea ce am arătat în seara asta. Nu pot să îi învinovățesc pentru rezultatul din această seară. În ambele meciuri de până acum am arătat de ce suntem capabili. Nu suntem doar aici pentru a participa. Suntem aici pentru a concura pentru rezultate“, a punctat Marco Rose.

Liga Campionilor, Grupa B

Etapa 2: Shakhtar – Inter 0-0, Monchengladbach – Real Madrid 2-2.

Clasament:

1.Shakhtar 4 (3:2)

2.Monchengladbach 2 (4:4)

3.Inter 2 (2:2)

4.Real Madrid 1 (4:5)

