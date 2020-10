Liga 2 / Pandurii Târgu Jiu a pierdut şi cu Farul Constanţa

Pandurii Târgu Jiu a făcut un alt pas greşit pe teren propriu, de data asta în faţa Farului Constanţa. Confruntarea cu „marinarii“ a fost o restanţă din etapa a 7-a din Liga 2. Farul s-a impus cu 1-0, golul său fiind marcat de Marius Leca, cu o deviere din 3 metri (’34).

De menţionat faptul că gorjenii au încheiat meciul în inferioritate numerică, după ce Bakary Jaiteh a fost eliminat pentru două galbene (’70).

Pandurii: Aldescu – Erhard, Moisie, C. Grecu – Jaiteh, Buaben (’83, An. Dobre) – Luzemo (’46, Bunga), Felipe Acosta, Remacle, C. Vaida (’78, Zaborowski) – Velcotă (’46, Dodoi). Antrenor: Călin Cojocaru.

Farul: Dur-Bozoancă – Băjan, M. Leca (’58, Ion Cărăuş), V. Lică, D. Panait, Fl. Bălan (’90, Silaghi), Bîrnoi, Antoche, Al. Stoica (’58, Cruceru), Banyoi, Măzărache (’85, Carabela). Antrenor: Ianis Zicu.

Tot astăzi s-au mai disputat următoarele restanţe: ASU Poli Timișoara – Dunărea Călărași 1-1, Gloria Buzău – Csikszereda Miercurea Ciuc 0-1. La această oră se joacă Petrolul Ploieşti – CSM Slatina.

