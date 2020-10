Adi Mutu: „Aş paria pe prezenţa echipei naţionale U21 la EURO“

Selecţionerul reprezentativei de tineret a României, Adrian Mutu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că ar paria pe prezenţa echipei sale la Campionatul European U21 de anul viitor. Acesta este convins că „tricolorii mici“ pot obţine calificarea printr-o victorie în meciul cu Danemarca, din preliminarii.

„Aş paria pe prezenţa echipei naţionale U21 la EURO. Pariez în primul rând pe băieţii mei şi pe mine. Vă asigur că vom pregăti meciul cu cea mai mare seriozitate, iar băieţii vor da totul pe teren. Şansele în meciul cu Danemarca sunt 50-50%, suntem cele mai bune echipe din grupă. Avem un fotbal asemănător, pentru că Danemarca are un selecţioner spaniol de ceva timp şi practică un fotbal bazat pe posesie. Un fotbal interesant cu jucători foarte buni care activează la echipe importante. Dar şansele sunt 50-50%”, a afirmat selecţionerul.

El a menţionat că va discuta cu selecţionerul primei reprezentative, Mirel Rădoi, pentru a-l avea în lot pe Dennis Man pentru partida decisivă cu Danemarca.

„Cu siguranţă voi vorbi cu Mirel şi nu numai de Man. Mai sunt câţiva jucători tineri care sunt în vizorul echipei mari şi de care am nevoie. Bineînţeles că va depinde şi de Mirel, de ce ia în calcul, de modul în care vrea să-şi alcătuiască echipa. Vom vedea. Însă, aşa cum am spus mereu, prima reprezentativă are prioritate, iar dacă Man va fi convocat la echipa mare nu va fi nicio problemă pentru mine. Din contră, voi fi bucuros pentru el că a ajuns să joace pentru prima reprezentativă”, a spus Mutu.

