Liga 2 / Mihai Ianovschi pune înfrângerea din Banat pe seama tinereţii

CSM Slatina nu a reuşit să contabilizeze niciun punct din deplasarea de sâmbătă, din Banat, din etapa a 9-a a Ligii 2. Echipa antrenată de Mihai Ianovschi a cedat la limită, scor 0-1, în faţa lui ASU Poli Timişoara şi a ajuns în subsolul clasamentului.

Golul bănăţenilor a fost marcat de Cristian Scutaru, care a reluat de la 16 metri cu efect, în forță, la colțul lung, în dreapta portarului (’43).

ASU Poli: Hindrich – Sofran, Mera, Scutaru, Bg. Vasile (’60, Casado), Pamfile, Al. Munteanu, Axente, A. Manea (’27, Plazonja), Coadă, A. Ignea (’81, D. Codrea). Antrenor: Octavian Benga.

CSM Slatina: N. Grecu – C. Radu, Motroc, M. Manea, Demici – D. Toma, Ov. Popescu – D. Oprescu, V. Gheorghe (’79, Ceapă), Rogoveanu – I. Stoica. Antrenor: Mihai Ianovschi.

Mihai Ianovschi: „Nu am avut maturitatea necesară să reușim să înscriem“

Antrenorul formaţiei de pe malul Oltului, Mihai Ianovschi, a afirmat că echipa sa plăteşte în continuare tribut lipsei de experienţă, CSM Slatina având mulţi tineri în lot.

„Am început jocul și după primele 20 de minute de tatonări, cred că finalul primei reprize ne-a aparținut. Chiar după minutul 20! Din păcate, nu am avut maturitatea necesară să reușim să înscriem. Ne-am apropiat cumva de poartă, dar ne-au lipsit șuturile de la distanță, lucru care pe un teren care e umed după ploaia de dinainte de joc ar fi facilitat asta. În repriza a doua am dominat. Nu am reușit să ne creăm situații foarte mari și, din păcate, plecăm de la Timișoara fără puncte“, a declarat antrenorul lui CSM Slatina, conform liga2.prosport.ro.

„Sunt jucători în lotul de 26 care pot juca în orice moment. Am arătat că putem juca. Sunt, într-adevăr, jucători tineri, dar trebuie să se maturizeze. Trebuie să câștige experiență. Suntem deja la etapa a opta, chiar dacă noi avem o etapă restantă cu Petrolul, sunt șapte meciuri pe care le-am jucat. Trebuie să se impună mai repede în ceea ce înseamnă nivelul eșalonului doi și să încerce să aducă un plus echipei de la etapă la etapă“, a mai spus Ianovschi.

Pentru CSM Slatina urmează un meci restant din etapa 7 cu Petrolul Ploieşti. Meciul se dispută miercuri, 28 octombrie, de la ora 17.00, pe stadionul „Ilie Oană“.

Liga 2, etapa 9:

Sâmbătă, 24 octombrie: Aerostar Bacău – Comuna Recea 2-3, ASU Poli Timișoara – CSM Slatina 1-0, Unirea Slobozia – Dunărea Călăraşi 2-2, Metaloglobus Bucureşti – Csikszereda Miercurea Ciuc 2-1, Pandurii Târgu Jiu – Ripensia Timișoara 1-2, Turris Turnu Măgurele – CSM Reșița 4-1, Concordia Chiajna – Farul Constanţa 1-2. Gloria Buzău – Viitorul Pandurii Târgu Jiu nu se dispută

Duminică, 25 octombrie: Petrolul Ploieşti – FCU 0-1.

Luni, 26 octombrie – ora 18.00: CS Mioveni – Universitatea Cluj.

Clasament:

1.FCU 20 puncte (golaveraj 22-9)

2.Metaloglobus 19 ( 13-5)

3.ASU Poli 17 (7-3)

4.Măgurele 15 (18-11)

5.Universitatea Cluj 14 (12-6)

6.Slobozia 14 (11-10)

7.Petrolul 13 (15-7)

8.Călăraşi 13 (11-8)

9.Rapid 13 (14-12)

10.Farul 13 (11-10)

11.Mioveni 10 (3-2)

12.Chiajna 9 (15-14)

13.Buzău 9 (8-7)

14.Ripensia 9 (7-17)

15.Reșița 8 (4-13)

16.Csikszereda 7 (8-8)

17.Viitorul Târgu Jiu 7 (10-13)

18.Recea 7 (12-18)

19.Slatina 6 (6-10)

20.Bacău 3 (8-15)

21.Pandurii 3 (5-21)

Etapa viitoare:

Sâmbătă, 31 octombrie – ora 11.00: CSM Reșița – Concordia Chiajna, Ripensia Timișoara – Turris Turnu Măgurele, Csikszereda Miercurea Ciuc – Pandurii Târgu Jiu, Dunărea Călăraşi – Metaloglobus Bucureşti, Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Unirea Slobozia, CSM Slatina – Gloria Buzău, Comuna Recea – ASU Poli Timișoara.

Duminică, 1 noiembrie – ora 11.30: Farul Constanţa – CS Mioveni.

Luni, 2 noiembrie – ora 18.00: FC Rapid – Universitatea Cluj.

Marţi, 3 noiembrie – ora 17.00: FCU – Aerostar Bacău.

