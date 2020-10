Dinamo – „U“ Craiova / Ştefan Baiaram: „Anul acesta va fi anul nostru!“

Extrema stângă a Universității Craiova, Ștefan Baiaram (17 ani), este încântat după cea de-a șaptea victorie consecutivă și consideră că anul acesta este al Științei.

„Important este că am câştigat şi am adus toate cele trei puncte acasă. A fost un meci foarte greu, cu o echipă foarte bună. Sunt sigur că anul acesta se vor bate la campionat şi sperăm să facem o figură frumoasă anul acesta şi să ne batem iarăşi acolo sus. Sunt sigur că anul acesta va fi anul nostru. După cum aţi văzut, am început foarte bine şi sperăm să terminăm la fel de bine“, a declarat Ştefan Baiaram, la Telekom Sport.

