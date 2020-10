Universitatea Craiova s-a impus în Capitală, cu 1-0, în fața lui Dinamo și își continuă parcursul perfect. La finalul întâlnirii, tehnicianul Științei, Cristiano Bergodi, și-a spus concluziile vizavi de joc și a analizat anumite aspecte ale echipei sale.

„Se poate spune că a fost o victorie italienească, dar vreau să felicit băieții. Au făcut un meci bun, au avut o organizare bună. A fost o victorie muncită, cum se zice în Româniai, când nu se joacă un fotbal extraordinar, dar toți jucătorii aleargă și se luptă pentru minge. Ca să devenim o echipă solidă, trebuie să trecem și prin astfel de meciuri. Am avut probleme înaintea meciului cu Vlădoiu, care este jucător U21, după aceea a venit accidentarea lui Marius Constantin, care s-a rupt probabil. Acolo s-a văzut caracterul echipei! Cred că și dacă erau Elvir Kolijc și Mihăilă, nu era un meci ușor!“, a spus italianul, la Digi.

„Arbitrul a văzut mai bine“

Cristiano Bergodi a fost întrebat și despre penaltiul obținut de Marius Constantin și a afirmat că îi dă credit lui Horațiu Fesnic, centralul partidei.

„Nu am vorbit cu Marius despre penalti. Nu pot să spun că a fost sau nu a fost. Am văzut că a căzut, probabil arbitrul a văzut mai bine. Era greu să-mi dau seama de pe bancă ce s-a întâmplat. Nu e rușine să câștigi un meci din penalty, echipele bune trebuie să facă și asta. Dinamo e o echipă bună, este în căutarea omogenității, are jucători buni, tehnici, probabil când vor suda mai bine relațiile de joc vor arăta mai bine„, a spus Bergodi.

„Am vorbit mult cu jucătorii“

Strategul Universității Craiova a vorbit și despre seria incredibilă din acest sezon, cu 7 victorii din tot atâtea meciuri, un record pentru Liga 1 ce data de 14 ani.

„Nu mă așteptam să începem cu șapte victorii consecutive, mai ales că veneam după meciul pierdut cu CFR. A trebuit să începem campionatul cu tristețe, cu moralul la pământ, am vorbit mult cu jucătorii. Poate era prea devreme anul trecut să luăm titlul, acum poate suntem mai pregătiți. Sunt echipe bune, FCSB, CFR, nu e ușor“, a încheiat Bergodi.

Citește și: Dinamo – Universitatea Craiova, scor 0-1. Trei puncte și atât. „Leii“, datori la fotbal!