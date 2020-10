Mijlocașul Mihai Căpățână, proaspăt transferat de Universitatea Craiova, a debutat în tricoul alb-albastru în meciul cu Dinamo, câștigat cu 1-0 pe Arena Națională.

„Mă bucur că am reuşit să câştigăm. A fost un derbi şi un debut fericit pentru mine, că am luat cele trei puncte. A fost o victorie italienească, am câştigat cu 1-0, dar important e că am câştigat. O să fie mai greu pentru că toate echipele îşi dor lua măsuri în plus. Nu a fost foarte greu pentru că de când am debutat în Liga 1 am vrut să joc pentru Universitatea Craiova, echipa mea de suflet, şi a fost uşor. Nu ştiu dacă a contat că este Cristiano Bergodi aici, dar m-a ajutat să mă acomodez mai repede şi oricum aş fi acceptat să vin aici chiar dacă era alt antrenor. Chiar dacă am jucat în zona centrală, pot să mă adaptez şi pe alte poziţii. O să îmi fac treaba indiferent unde sunt băgat. Este o atmosferă plăcută, un grup prietenos, băieţii sunt ok. Toată lumea este cu Craiova şi ne dorim să câştigăm titlu“, a declarat Mihai Căpăţînă, la Digi.

