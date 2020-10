Decarul Universității Craiova, Alexandru Cicâldău, autorul singurului gol de pe Arena Națională, se bucură mult pentru succesul obținut în fața lui Dinamo. El a admis că penaltiul bătut și transformat în gol a fost destul de norocos, pentru că portarul a fost la un pas să-l apere.

„Ne-am urmărit scopul de a lua cele 3 puncte. Am reuşit să deschidem scorul şi după am încercat să ne apărăm punctele. Despre penalti, mă bucur că a intrat mingea în poartă. Am bătut slab penaltiul, dar e bine că am avut noroc. Încerc să fiu din ce în ce mai bine, am acea problemă, am avut o vacanţă foarte scurtă. E al doilea an la rând când păţesc aşa şi încerc de la meci la meci să fiu mai bine fizic“, a spus Cicâldău, la Telekom Sport.

„Ne lipsesc foarte mult Koljic şi Mihăilă. Erau doi jucători foarte buni şi esenţiali pentru echipă, dar vedeţi că echipa… Reuşim de fiecare dată lucruri frumoase împreună. Eliminarea din Europa a fost o greşeală din care am învăţat foarte multe, iar pierderea campionatului în ultima etapă ne-a ambiţionat foarte mult“, a mai spus Cicâldău.Fotbalistul a vorbit şi despre rezultatele de la echipa naţională: „Nu am urmărit comentariile negative. Bineîneţeles că sunt şi că trebuie să le acceptăm. Trebuie să ne facem autocritica şi să o scoatem la capăt“.

