Dinamo – „U“ Craiova 0-1 / „Câinii“ urlă după arbitrajul lui Fesnic

Înfrângerea suferită duminică seară, pe Arena Națională, 0-1 cu Universitatea Craiova, i-a înnebunit pe cei de la Dinamo. Gruparea din Capitală a ajuns iarăși în hora retrogradării, în ciuda investițiilor făcute, iar ținta „câinilor“ a fost arbitrajul lui Horațiu Fesnic.

„Nu sunt mulțumit de jocul echipei. Poate cel mai slab de la meciul cu Chindia. Am făcut un meci slab, n-am avut prospețime, viteză de joc. Penaltiul dat împotriva noastră parcă ne-a făcut să avem plumb în picioare, n-am mai avut limpezime în idei. Aveam așteptări mai mari de la jucătorii tehnici, mă așteptam la mai mult de la ei. După penalti, cum am zis, n-am reușit să jucăm repede împotriva unei echipe care s-a apărat bine. Am ratat pe finalul meciului destul de mult, am avut câteva ocazii bune. Până la urmă, o înfrângere și, din păcate, nu putem câștiga“, a declarat antrenorul Cosmin Contra, la Digi.

„Probabil nu e dorită Dinamo în play-off“

Antrenorul Cosmin Contra consideră că Horațiu Fesnic a acordat foarte ușor penaltiul din care a marcat Alex Cicâldău. „Guriță“ s-a încumetat să afirme că arbitrajul de până acum a fost anti Dinamo și nu înțelege de ce.

„Ne așteaptă un joc greu la Sepsi. Dacă nu câștigăm, se complică lucrurile. Situația e foarte îngrijorătoare. Chiar sunt preocupat de situația în care suntem. Nu mă așteptam. Mă așteptam să avem mai multe puncte, dar, din păcate, trebuie să venim la greșelile de arbitraj. 7 etape, 7 greșeli de arbitraj împotriva lui Dinamo! Nu știu din ce cauză CCA nu analizează foarte bine această situație. Maniera asta a lui Feșnic de a-l avertiza pe Puljic înainte de a da penalty… și Constantin se băgase între minge și Puljic (…) Poate și noi am avut țineri și n-am căzut în careu. Maniera de arbitraj împotriva lui Dinamo mă face să fiu foarte îngrijorat și sper să fie doar greșeli omenești (…) Probabil nu e dorită Dinamo în play-off, chiar dacă e un proiect nou aici. Trebuie să fim puternici și să jucăm și împotriva arbitrajelor“, a mai spus Contra.

