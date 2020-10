Liga 2 / Flavius Stoican, dezamăgit de fotbalul arătat de Viitorul cu ASU Poli

Viitorul Pandurii Târgu Jiu a dezamăgit în runda 8 de la Liga 2. Echipa antrenată de Flavius Stoican a pierdut la limită, scor 0-1, pe teren propriu, meciul susţinut sâmbătă în compania echipei ASU Poli Timişoara. Bănăţenii au marcat prin fostul junior al Universităţii Craiova, Alin Manea, în minutul 49.

Viitorul Pandurii: R. Bodea – Ciul (’82, Chelariu), Oros, Lixandru, Copaci – Mitrică, Prejmerean (’82, Al. Enache), Chiorean (’70, Gîrbiță), An. Dragu – Ludușan (’70, Bădăuță), Pauchici (’57, Șerbănescu). Antrenor: Flavius Stoican.

ASU Poli: Hindrich – Sofran, Mera, Coadă, Sg. Popovici – Al. Munteanu, Bg. Vasile, S. Iosif, A. Manea (’56, An. Doru; ’90+4, L. Gologan) – P. Ivanovici, Axente. Antrenor: Octavian Benga.

Antrenorul gorjenilor, Flavius Stoican, a fost dezamăgit de rezultat, dar şi de evoluţia elevilor săi.

„Sunt trist, fiindcă veneam după un joc bun cu Petrolul, care îmi dădea speranțe. Păcat că nu am reușit să fructificăm ocaziile pe care ni le-am creat. Am fost echipa care a controlat jocul, am avut oportunițăți, dar luciditatea din fața porții ne-a făcut să nu câștigăm! Păcat că am pierdut. Am luat gol dintr-o fază care nu anunța nimic. Nu vreau să dau vina pe arbitraj, dar aș vrea ca arbitrii să aibă mai mare personalitate și să nu permită jucătorilor să îi ia la mișto, prin trageri de timp fără să fie avertizați, fiindcă ritmul jocului e lent în aceste condiții”, a declarat Flavius Stoican, citat de liga2.prosport.ro.

Liga 2, etapa 8:

Vineri, 16 octombrie: Universitatea Cluj – Concordia Chiajna 1-1.

Sâmbătă, 17 octombrie: CSM Reșița – Pandurii Târgu Jiu 1-2, Ripensia Timișoara – Metaloglobus Bucureşti 0-2, Csikszereda Miercurea Ciuc – Unirea Slobozia 0-1, Dunărea Călăraşi – Gloria Buzău 0-2, Viitorul Pandurii Târgu Jiu – ASU Poli Timișoara 0-1, CSM Slatina – Aerostar Bacău 2-1, Farul Constanţa – Turris Turnu Măgurele 0-2.

Duminică, 18 octombrie: Comuna Recea – Petrolul Ploieşti 1-2.

Joi, 29 octormbrie: FC Rapid – CS Mioveni.

Clasament: 1. FCU 17 puncte (golaveraj 21:9), 2. Metaloglobus 16 (11:4), 3. ‘U’ Cluj 14 (12:6), 4. ASU Poli 14 (6:3), 5. Petrolul 13 (15:6), 6. Rapid 13 (14:12), 7. Slobozia 13 (9:8), 8. Turris 12 (14:10), 9. Călărași 12 (9:6), 10. Mioveni 10 (3:2), 11. Farul 10 (9:9), 12. Chiajna 9 (14:12), 13. Buzău 9 (8:7), 14. Reşiţa 8 (3:9), 15. Csikszereda 7 (7:7), 16. ACS Viitorul 7 (10:13), 17. CSM Slatina 6 (6:9), 18. Ripensia 6 (5:16), 19. Recea 4 (9:16), 20. Bacău 3 (6:12), 21. Pandurii 3 (4:19).

Citeşte şi: Liga 2 / Au „înviat“ pandurii! Trupa lui Călin Cojocaru s-a impus la Reşiţa