Liga 2 / Au „înviat“ pandurii! Trupa lui Călin Cojocaru s-a impus la Reşiţa

Pandurii Târgu Jiu a produs surpriza în etapa a 8-a din Liga 2! Echipa antrenată de Călin Cojocaru s-a impus sâmbătă, în deplasare, cu 2-1, în faţa echipei CSM Reşiţa. Este prima victorie din noul sezon.

Gorjenii şi-au năucit adversarii încă din prima repriză, pe care au câştigat-o cu 2-0. Asta graţie golurilor marcate de Martin Remacle (‘9) şi Gabriel Dodoi (’33). La reluare, bănăţenii au căutat să marcheze repede şi să revină în cursa pentru cele trei puncte, dar singurul lor gol a venit foarte târziu, în minutul 89, prin Emanuel Dat.

CSM Reșița: Cobrea – L. Acka (’46, An. Dumitraş), Breșneni, D. Ciobanu, C. Lungu, Danci (’46, Bagherea), N. Popescu, Dat, Raşoveanu (’46, Sziji), L. Rus (’78, R. Boboc), Astafei. Antrenor: Alexandru Pelici.

Pandurii: Aldescu – Erhard, Nic. Cotolan, Moisie, Jaiten, Velcotă (’86, Velcotă), Peia (’72, Al. Vasilescu), Dodoi, Remacle, Filipe Acosta, Bunga. Antrenor: Călin Cojocaru.

„A fost un meci foarte greu, intens. Am întâlnit o echipă bună, în criză de rezultate ca şi noi, dar am avut o atitudine exemplară. Am reuşit să marcăm repede şi ştiam că dacă deschidem scorul o să le fie foarte greu să întoarcă rezultatul. Ştiam că vor veni peste noi, se vor descoperi, ceea ce s-a şi întâmplat, dar ne-am apărat exemplar, exceptând ultima fază. Nu cred că şi-au creat ocazii imense de gol. Într-adevăr, ne-au dominat ca posesie”, a explicat antrenorul gorjenilor, Călin Cojocaru, pentru liga2.prosport.ro.

Liga 2, etapa 8:

Vineri, 16 octombrie: Universitatea Cluj – Concordia Chiajna 1-1.

Sâmbătă, 17 octombrie: CSM Reșița – Pandurii Târgu Jiu 1-2, Ripensia Timișoara – Metaloglobus Bucureşti 0-2, Csikszereda Miercurea Ciuc – Unirea Slobozia 0-1, Dunărea Călăraşi – Gloria Buzău 0-2, Viitorul Pandurii Târgu Jiu – ASU Poli Timișoara 0-1, CSM Slatina – Aerostar Bacău 2-1, Farul Constanţa – Turris Turnu Măgurele 0-2.

Duminică, 18 octombrie: Comuna Recea – Petrolul Ploieşti 1-2.

Joi, 29 octormbrie: FC Rapid – CS Mioveni.

Clasament: 1. FCU 17 puncte (golaveraj 21:9), 2. Metaloglobus 16 (11:4), 3. ‘U’ Cluj 14 (12:6), 4. ASU Poli 14 (6:3), 5. Petrolul 13 (15:6), 6. Rapid 13 (14:12), 7. Slobozia 13 (9:8), 8. Turris 12 (14:10), 9. Călărași 12 (9:6), 10. Mioveni 10 (3:2), 11. Farul 10 (9:9), 12. Chiajna 9 (14:12), 13. Buzău 9 (8:7), 14. Reşiţa 8 (3:9), 15. Csikszereda 7 (7:7), 16. ACS Viitorul 7 (10:13), 17. CSM Slatina 6 (6:9), 18. Ripensia 6 (5:16), 19. Recea 4 (9:16), 20. Bacău 3 (6:12), 21. Pandurii 3 (4:19).

