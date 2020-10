Nicușor Bancu se simte vinovat pentru golul cu Austria

La finalul întâlnirii România – Austria 0-1, căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, a făcut o scurtă analiză asupra celor petrecute pe terenul din Ploiești. Fundașul se acuză în special pentru faza în care austriecii au marcat singurul gol al partidei.

„La faza golului trebuia să fiu mult mai concentrat. La Ploiești am câștigat mai mereu… Am încercat să ne depășim pe noi. Am încercat să dăm totul. Ne-a spus (Mirel Rădoi) să uităm tot ce s-a vorbit până la acest meci! A fost o perioadă foarte grea. Când iei bătaie de fiecare dată, atmosfera nu e foarte bună. Suntem cu toții conștienți de ce se petrece. Ne pare foarte rău, a trecut iarăși un campionat pe lângă noi. Ne gândim la o revanșă, bineînțeles. Eu încerc să dau totul la antrenamente. Sunt pe același post cu Camora. Dacă Mister crede că eu trebuie să intru pe teren, nu pot decât să mă bucur“, a spus Nicușor Bancu, la Pro TV.

Ciprian Tătărușanu: „Toată lumea cred că a văzut o altă atitudine!”

La rândul său, portarul României, Ciprian Tătărușanu, crede că jucătorii noștri au avut o altă atitudine față de meciurile cu Islanda și Norvegia.

„Toată lumea cred că a văzut o altă atitudine. Am făcut un joc bun, dar și așa nu reușim să câștigăm. Din punct de vedere mental, ne-am adunat, dar este o perioadă foarte grea. În fiecare meci ajut cât pot de mult echipa. Nu pot să zic că am avut presiune, am experiența necesară. Nu sunt doar eu în această situație. Toți am încercat să avem o atmosferă bună. La primele două meciuri, atitudinea noastră a fost foarte slabă, dar acum am fost la cel mai înalt nivel. Din păcate, n-a fost de ajuns. Cu toții suntem supărați, e supărarea cea mai mare pentru noi. E foarte greu să mai facem ceva în Liga Națiunilor și poate vom câștiga ultimele două meciuri și terminăm grupa cu o altă față. Când este o perioadă grea, nu merge nimic“, a spus Ciprian Tătărușanu, după eșecul cu Austria.

