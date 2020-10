Cele mai tari transferuri din Europa, făcute în ultima zi de mercato

Luni a fost ultima zi în care se mai puteau face transferuri în marile campionate europene, iar foarte multe formaţii cu nume s-au „mişcat” impresionant. Manchester United, Bayern Munchen, PSG şi Arsenal sunt doar câteva din echipele de Top care au adus noutăţi în lot.

United, transferuri la foc automat

Edison Cavani este cel mai bun marcator din istoria lui PSG, dar atacantului uruguayan nu i-a mai fost prelungit contractul nici măcar până la finalul aventurii parizienilor din Champions League. Agenții acestuia s-au luptat din răsputeri toată vara să gasească o echipă care să-i satisfacă pretențiile financiare. S-a vorbit despre Benfica Lisabona sau Atletico Madrid, dar până la urmă Cavani a semnat cu Manchester United.

„Diavolii” l-au avut ca țintă principală pe Jadon Sancho, dar Borussia Dortmund nu a lăsat niciun cent din suma de 120 de milioane de € cerută pentru tânărul internațional englez. Astfel, formația de pe Old Trafford s-a reorientat. Cavani va aduce un plus de experiență în atacul formației lui Solskjaer şi, chiar dacă a ajuns la 33 de ani, cu siguranţă apetitul său ofensiv nu a dispărut.

Alex Telles a semnat cu Manchester United, după ce „diavolii” le-au plătit suma de 15,4 milioane de lire celor de la FC Porto. Fundașul de 27 de ani este al treilea fotbalist adus pe Old Trafford în această vară.

Atacantul de numai 18 ani al Atalantei, Amad Traore, va ajunge la Manchester United. Înțelegerea între cele 2 cluburi a fost finalizată, dar ivorianul va ajunge sub comanda lui Solskjaer abia în luna ianuarie 2021, din cauza unor probleme cu permisul de muncă.

United va achita în schimbul tânărului atacant suma de 30 de milioane de € + alte bonusuri în funcție de performanțele sale. Atalanta face, astfel, o afacere excelentă cu un jucător pe care nu a plătit niciun ban când l-a adus la grupele de juniori.

Cu Dembele n-a mers

De asemenea, Manchester United ar fi dorit să parafeze şi transferul lui Ousmane Dembele, de la Barcelona, sub formă de împrumut. Însă, „catalanii” au fost dispuşi să negocieze doar pentru un transfer definitiv, ci nu sub formă de împrumut.

Douglas Costa şi Choupo-Moting au ajuns la Bayern

Douglas Costa a revenit la Bayern Munchen, echipa care l-a vândut la Juventus în urmă cu 2 ani, în schimbul a 40 milioane de euro. Atacantul brazilian va evolua sub formă de împrumut la campioana Germaniei în sezonul 2020/2021. În perioada petrecută la Bayern, între 2015 și 2018, Douglas a bifat 77 de apariții, reușind să înscrie 14 goluri și să ofere 27 de pase decisive.

Choupo-Moting a fost eroul lui PSG în sferturile UEFA Champions League, împotriva Atalantei. Internaționalul camerunez, în vârstă de 31 de ani, a reușit golul calificării în minutul 90+3, după ce Marquinhos restabilise egalitatea cu 3 minute mai devreme. Între timp, contractul lui Choupo-Moting a expirat, iar acum și-a găsit o nouă echipă. Jucătorul născut în Germania a fost prezentat oficial de Bayern Munchen.

Bayern nu a înregistrat modificări doar la capitolul veniri. Michael Cuisance s-a despărţit de „bavarezi” şi a semnat în Franţa, cu Marseille. Cuisance a fost foarte aproape de Leeds, dar englezii au renunțat să îl transfere după ce au descoperit mici probleme la vizita medicală.

Rafinha a luat drumul Parisului

Rafinha a părăsit-o definitiv pe Barcelona. Mijlocașul brazilian, crescut la academia „La Masia”, a fost vândut la PSG. De-a lungul carierei, Rafinha a mai fost împrumutat la Celta Vigo (de două ori) și la Inter.

Cotat la 9,5 milioane de euro de transfermarkt.com, Rafinha a evoluat în ultimul sezon sub formă de împrumut la Celta Vigo. Mijlocașul brazilian a bifat 90 de apariții la formația catalană, reușind să înscrie 12 goluri.

Chris Smalling rămâne definitiv la Roma

Smalling a părăsit-o definitiv pe Manchester United, după 10 ani. Fundașul de 30 de ani a fost cumpărat de AS Roma, în schimbul sumei de 15 milioane de euro. Internaționalul englez a evoluat sub formă de împrumut la formația din Serie A în sezonul precedent și i-a impresionat pe oficialii italieni. Fundașul va evolua pe Stadio Olimpico până în 2024.

Smalling a bifat 323 de apariții pentru United, reușind să înscrie și 18 goluri. Jucătorul cu 31 de selecții la naționala Albionului a cucerit 8 trofee pe Old Trafford, fiind cel mai titrat jucător al „diavolilor” din lotul actual. Printre acestea se numără 2 titluri în Premier League (2011, 2013) și un trofeu Europa League (2017), informează Eurosport.

Unul vine, altul pleacă la Arsenal

Nici Arsenal nu a lăsat-o mai „moale” în ultima zi de mercato. Thomas Partey este oficial noul jucător al „tunarilor”. Mijlocașul și-a încheiat contractul cu Atletico Madrid, după ce Arsenal a plătit clauza de reziliere în valoare de 50 milioane de euro.

La capitolul plecări se evidenţiază Matteo Guendouzi. Acesta a fost împrumutat de Arsenal la Hertha Berlin pentru un sezon. Mijlocașul a fost adus în 2018 pe Emirates pentru 8 milioane de euro, iar, după un prim sezon în Premier League, părea că va deveni un jucător important pentru „tunari”. Din păcate pentru el, a intrat în conflict cu antrenorul Mikel Arteta, iar aventura sa la Arsenal s-a încheiat mai repede decât se aştepta, chiar dacă mai are contract până în vara anului 2022.

Deși s-a vorbit de cluburi mult mai importante care sunt interesate de închizătorul de 21 de ani, acesta va juca în acest sezon la Hertha Berlin, formație care a încheiat sezonul trecut pe locul 11 în Bundesliga.

Chiesa va fi coleg cu Ronaldo, la Juventus

Federico Chiesa a fost transferat la Juventus, sub formă de împrumut, de la Fiorentina. Atacantul de 22 de ani va evolua la formația pregătită de Andrea Pirlo în următoarele două sezoane. „Bătrâna Doamnă” ar putea să-l cumpere definitiv în vara anului 2022.

Jose Maria Callejon s-a înţeles cu Fiorentina

Callejon s-a despărțit de Napoli la începutul verii, după 7 ani petrecuți pe San Paolo. Atacantul spaniol, crescut de Real Madrid, a semnat cu Fiorentina un contract valabil pe 2 ani. Callejon a ajuns luni la Florența, unde a efectuat vizita medicală.

„Sunt fericit! În ultimele două luni m-am antrenat singur, iar în cele din urmă am ales să vin la Fiorentina. Îmi plac clubul și orașul Florența. Este important pentru mine și familia mea că voi continua să joc în Italia. Dacă am venit să-l înlocuiesc pe Chiesa (n.r. – plecat la Juventus)? Sunt Callejon, am venit să-mi fac treaba”, a spus Callejon.

Theo Walcott a revenit la Southampton, după 15 ani

Atacantul de 31 de ani a fost împrumutat la „Sfinți” de Everton pentru sezonul 2020/2021. Theo Walcott n-a bifat prea multe minute de când Carlo Ancelotti a ajuns pe banca lui Everton și a decis să meargă la o altă echipă. Southamtpon, echipa la care a debutat în Premier League, i-a deschis ușa, iar internaționalul englez n-a stat prea mult pe gânduri.

Walcott a ajuns la Everton în 2018, după ce „caramelele” le-au plătit 22,5 milioane de euro celor de la Arsenal. 85 de apariții și 11 goluri sunt cifrele lui Walcott la Everton.

Everton nu a stat cu mâinile în sân şi, după despărţirea de Walcott, noul lider din Premier League s-a reorientat spre un alt jucător. Astfel, Ben Godfrey a ajuns sub conducerea lui Ancelotti. Suma de transfer nu a fost dezvăluită de gruparea de pe Goodison Park, dar presa britanică speculează că aceasta se învârte în jurul a 25 de milioane de €. Godfrey a semnat un contract valabil pe 5 sezoane cu „caramelele”.

Justin Kluivert va juca în Germania

Kluivert va juca în sezonul 2020/2021 la RB Leipzig, echipa care a impresionat în stagiunea precedentă din UEFA Champions League. AS Roma a stabilit în contractul tânărului atacant și o opțiune de cumpărare definitivă, pe care germanii o vor putea activa vara viitoare.

Tiemoue Bakayoko, împrumutat la Napoli

Napoli s-a înțeles cu Chelsea pentru împrumutul miijlocașului Tiemoue Bakayoko până în vara anului viitor. Acesta este al treilea sezon în care francezul de origine ivoriană este împrumutat de londonezi. Bakayoko mai are contract cu Chelsea până în 2022.

