Liga 2 / Napoli, după remiza de la Recea: „Este un rezultat bun“

FCU Craiova a trăit periculos în Maramureş. Echipa antrenată de Nicolo Napoli a plecat cu un punct din deplasarea de sâmbătă, după ce a remizat, scor 3-3, cu Fotbal Comuna Recea.

Doljenii au deschis scorul prin Claudiu Bălan (’26 – penalti), dar Marius Coman a egalat (’45+3) şi a stabilit totodată scorul pauzei.

La reluare, maramureşenii au preluat conducerea prin A. Luboya, însă FCU s-a trezit şi a punctat de două ori, prin Marian Anghelina (’58) şi Valentin Munteanu (’66).

Gazdele nu s-au împăcat cu gândul înfrângerii şi au restabilit egalitatea prin Romario Rus (’69).

Recea: Bota – Jucan (’68, Văsălie), Bakmaz, Oiță, R. Ispas – Szecui, Micaș – Luboya, R. Rus (’86, Fl. Cordoș), Mărieș (’68, Potcoavă) – M. Coman. Antrenor: Nicolae Constantin.

FCU: R. Popa – R. Negru, Diakite, Gugu, Huyghebaert (’46, Gîț) – Dr. Albu, Paramatti (’53, Anghelina), Baeten – Andr. Ciolacu (’53, Raicea), Cl. Bălan, Val. Munteanu (’70, Cacheiro). Antrenor: Nicolo Napoli.

Toată lumea a fost mulţumită cu egalul

La finalul întâlnirii, antrenorul echipei din Recea, Nae Constantin, a admis că-l mulţumeşte remiza cu oltenii.

„Un meci nebun, după mine. E bine că s-a terminat așa și că am reușit să luăm un punct în fața unei echipe bune”, a declarat Nicolae Constantin, pentru liga2.ro.

De partea cealaltă, tehnicianul lui FC, Nicolo Napoli, a spus: „N-a vrut să intre mingea și asta a fost. Am avut avantaj de două ori, dar nu am profitat. Au fost și ei în avantaj și am recuperat. La 3-3 am avut două-trei ocazii clare de a înscrie, nu am făcut-o, dar este un rezultat bun“.

Pentru FCU urmează meciul din turul 3 al Cupei României cu CSM Reşiţa. Acesta este programat miercuri, de la ora 14.30, la Severin. În campionat, echipa lui Napoli o va întâlni sâmbătă, de la ora 20.45, la Severin, pe Rapid.

Liga 2, etapa 6

Vineri, 2 octombrie: FC Rapid – Concordia Chiajna 4-2.

Sâmbătă, 3 octormbrie: Farul Constanţa – Metaloglobus Bucureşti 1-2, CSM Reșița – Unirea Slobozia 0-3, Ripensia Timișoara – Gloria Buzău 2-1, Csikszereda Miercurea Ciuc – ASU Politehnica Timișoara 2-0, Dunărea Călăraşi – Aerostar Bacău 3-2, Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Petrolul Ploieşti 1-1, Comuna Recea – FCU Craiova 3-3.

Luni, 5 octombrie – ora 18.00: Universitatea Cluj – Pandurii Târgu Jiu.

Marţi, 6 octpmbrie – ora 19.30: CS Mioveni – Turris Turnu Măgurele.

Clasament:

1.FCU 14 puncte (golaveraj 16:9)

2.Rapid 13 (14:7)

3.Călărași 12 (9:4)

4.ASU Poli 11 (5:3)

5.Petrolul 10 (13:5)

6.Metaloglobus 9 (6:4)

7.Măgurele 8 (11:6)

8.Chiajna 8 (13:10)

9.Csikszereda 7 (7:6)

10.„U“ Cluj 7 (5:4)

11.Farul 7 (7:7)

12.Slobozia 7 (6:6)

13.Viitorul Tg. Jiu 7 (10:12)

14.Reşiţa 7 (2:7)

15.Mioveni 6 (2:2)

16.Buzău 6 (6:7)

17.Ripensia 6 (5:12)

18.Recea 4 (8:14)

19.Slatina 3 (4:8)

20.Bacău 3 (5:10)

21.Pandurii 0 (2:13)

