Liga 2 / Flavius Stoican, după 1-1 cu Petrolul: „Suntem în reconstrucţie“

Viitorul Pandurii Târgu Jiu a trebuit să se mulţumescă doar cu un punct după meciul susţinut în compania echipei Petrolul Ploieşti, din etapa 6 a Ligii 2. A fost 1-1 pe „Municipalul“ din Târgu Jiu, marcatori fiind Daniel Paraschiv (‘9), respectiv Meijers (’28).

Viitorul Pandurii: Roberto Bodea – Paul Copaci, Alexandru Băican, Cristian Oros, Andrei Dragu (’90, Alexandru Misarăș) – Paul Chiorean, Vlad Prejmerean, Mihai Lixandru (’87, Alexandru Trancă), Paul Mitrică (’78, Alexandru Gîrbiță), Goran Paunchici (’78, Florin Lungu) – Daniel Paraschiv (’87, Andrei Ludușan). Antrenor: Flavius Stoican.

Petrolul: Cebotari – Mendoza, Meiijers, Răuță, Ţicu – Nir Lax (’71, Ekollo), Vajushi (’15, Tudor Șaim), Salifu, Iovu (’46, Mario Bratu) – Roige Rodriguez (’71, Matiș), Balint (’71, Buhăescu). Antrenor: Viorel Moldovan.

Au arbitrat: Viorel Nicușor Flueran (Craiova) – Cristian Daniel Ilinca (Craiova), Răzvan Constantin Nistoran (Reșița); Ionela Alina Peșu (Craiova)

Observatori: Andrei Ioniță (București), Cristian Petropulos (Alba Iulia).

Flavius Stoican: „Este un rezultat care ne dă încredere“

La finele partidei, Flavius Stoican a considerat rezultatul ca fiind just şi bun totodată.

„Au fost două reprize diametral opuse: una care ne-a aparţinut şi una în care cei de la Petrolul au pus presiune pe noi. Ei formează o echipă bună, cu jucători valoroşi şi un antrenor cu mare experienţă. Până la urmă, este un rezultat care ne dă încredere. Suntem într-o reconstrucţie. Avem în lot jucători tineri şi foarte tineri şi atunci, normal, fiecare punct contează enorm pentru moralul lor. Cu siguranţă, după acest meci, jucătorii mei vor avea mult mai multă încredere în ei. Este important ca ei să simtă şi pe teren că nu sunt cu nimic mai prejos ca adversarul. Am făcut o primă repriză foarte bună. Păcat că nu am mai marcat. Puteam să ne desprindem, dar, în același timp, puteam să și pierdem pe final de meci. Odată cu trecerea timpului, adversarii au echilibrat jocul“, a declarat antenorul Flavius Stoican, conform liga2.ro.

Viorel Moldovan: „Ne-am propus altceva de la acest joc“

De partea cealaltă, Viorel Moldovan a fost dezamăgit că nu a reuşit să profite de semieşecul lui FCU.

„Echitabil sau nu, cert este că ne-am propus altceva de la acest joc și nu am reușit să obținem cele trei puncte. Până la urmă, nici prestația noastră nu a fost ceea ce ne-am propus. Am fost destul de confuzi, nu am găsit soluții în ofensivă, am fost haotici în joc. Asta este, până la urmă. Sunt două puncte pierdute pentru noi în cursa promovării. Ce putem face decât să profităm de această întrerupere, pentru că noi nu vom juca cu Slatina. Trebuie să ne punem la punct la capitolul fizic și să fim mai bine. Va fi greu pentru toată lumea, nu numai pentru Petrolul (n.r. – întrebat cât de greu va fi pentru Petrolul să promoveze). Suntem o echipă nouă, practic. Suntem o echipă construită de la zero. Astăzi s-a văzut anumite carențe la unii jucători. Vom vedea. Până la urmă sunt puncte pe care trebuie să le câștigi, pentru că joci doar un singur meci și trebuie să acumulezi cât mai multe puncte, ca la finalul acestui sistem să fi în play-off“, a spus Viorel Moldovan.

Liga 2, etapa 6

Vineri, 2 octombrie: FC Rapid – Concordia Chiajna 4-2.

Sâmbătă, 3 octormbrie: Farul Constanţa – Metaloglobus Bucureşti 1-2, CSM Reșița – Unirea Slobozia 0-3, Ripensia Timișoara – Gloria Buzău 2-1, Csikszereda Miercurea Ciuc – ASU Politehnica Timișoara 2-0, Dunărea Călăraşi – Aerostar Bacău 3-2, Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Petrolul Ploieşti 1-1, Comuna Recea – FCU Craiova 3-3.

Luni, 5 octombrie – ora 18.00: Universitatea Cluj – Pandurii Târgu Jiu.

Marţi, 6 octpmbrie – ora 19.30: CS Mioveni – Turris Turnu Măgurele.

Clasament:

1.FCU 14 puncte (golaveraj 16:9)

2.Rapid 13 (14:7)

3.Călărași 12 (9:4)

4.ASU Poli 11 (5:3)

5.Petrolul 10 (13:5)

6.Metaloglobus 9 (6:4)

7.Măgurele 8 (11:6)

8.Chiajna 8 (13:10)

9.Csikszereda 7 (7:6)

10.„U“ Cluj 7 (5:4)

11.Farul 7 (7:7)

12.Slobozia 7 (6:6)

13.Viitorul Tg. Jiu 7 (10:12)

14.Reşiţa 7 (2:7)

15.Mioveni 6 (2:2)

16.Buzău 6 (6:7)

17.Ripensia 6 (5:12)

18.Recea 4 (8:14)

19.Slatina 3 (4:8)

20.Bacău 3 (5:10)

21.Pandurii 0 (2:13)

