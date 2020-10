Sorin Cârțu, vehement: „Nu pot să-l iert pe Mihalache!“

Președintele formației Universitatea Craiova, Sorin Cârțu, a fost negru de supărare după accidentarea groaznică a lui Elvir Koljic. Fostul mare fotbalist a subliniat că Ovidiu Mihalache nu a vrut să-i rupă piciorul, dar a faultat intenționat.

„Nu e vorba că am pierdut nu știu ce bani. E vorba că am pierdut jucătorul cheie, care ne-a lipsit anul trecut atât de mult. Acum, când își revenise, era cu 6 goluri marcate, poate mai dădea și în seara asta (vineri – n.r.), s-a întâmplat nenorocirea asta. Nu pot să-l iert pe Mihalache! M-am manifestat și mă manifest în continuare. Sigur că nu a vrut să-i rupă piciorul, dar faultul a fost intenționat. Eu am întâlnit zeci, poate sute, de ciobănași din ăștia, de rupători: a vrut să-l accidenteze! A vrut să-i arate lui Koljic că el este jupân în apărare. Avea posibilitatea să-i ia mingea prin altă execuție, nu prin forfecare și cu puțin întârziere. Koljic are fractură de peroneu și trebuie operat obligatoriu. Jucătorii sunt foarte afectați la cele întâmplate“, a declarat Sorin Cârțu, la părăsirea arenei „Ion Oblemenco“.

