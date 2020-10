„U“ Craiova – Iași 1-0 / Elvir Koljic ar putea reveni la primăvară. Vezi ce spune Mihalache!

Aflat într-o formă extraordinară, Elvir Koljic se vede nevoit să treacă din nou pe tușă, de data aceasta cu o accidentare și mai gravă decât precedentele. „Dragonul“ Științei s-a ales cu glezna fracturată după o intrare criminală și inutilă a lui Mihalache, în minutul 34 al meciului dintre Universitatea Craiova și Poli Iași, încheiat 1-0 pentru olteni. Golgheterul Ligii 1, cu 6 reușite, a ajuns la Spitalul de Urgență Craiova și i s-a făcut o radiografie pentru a vedea cât de gravă este situația.

„Din experiența mea, stă cel puțin 3 luni departe de teren. După cine știe cât o mai dura recuperarea… Cam în primăvară va reveni“, a declarat unul dintre medicii de pe salvare, pentru GdS.

Mihalache: „N-am lovit pe nimeni în viața mea“

La finalul întâlnirii, Ovidiu Mihalache (35 de ani), „călăul“ lui Elvir Koljic, a regretat cele întâmplate și a povestit care a fost intenția sa.

„A fost un duel în care am jucat mingea. Mingea a rămas la mine, eu m-am dus în primă fază cu piciorul drept, am luat mingea, iar cu stângul am văzut pe reluare că l-am atins. Nici cea mai mică intenție n-am avut să-l lovesc. M-am dus fix pentru a câștiga duelul. Am 35 de ani, n-am lovit în viața vieții mele pe nimeni. E al doilea roșu pe care îl iau în carieră. La prima fază eram uimit. Îmi pare rău. Da, mi-a dat galben în primă fază. După, s-a uitat la Koljic, a văzut că e o accidentare gravă și mi-a dat roșu. N-am avut ce să comentez. N-am comentat, n-am făcut nimic. Am stat și m-am uitat de zeci de ori la reluări și îmi pare foarte rău“, a declarat Mihalache, la Digi.

„E foarte urât când ești accidentat, mai ales fractură. Îmi cer scuze în fața lui, în fața familiei lui. Știu cât de greu e să ai fractură, să stai 4-5 luni. Chiar n-am cuvinte. Îmi pare foarte rău. O să-l sun. Scuzele mele sunt în van acum. Nici nu știu cum să procedez la astfel de momente. Credeți-mă că, după ce am luat roșu, nici nu m-am mai uitat la meci, am stat în vestiar și după am mers la autocar. Chiar îmi pare rău de Koljic, eu puteam să iau 10-15 roșii. Primează sănătatea“, a spus Mihalache.

