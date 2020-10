Cristi Bărbuț: Mă bucur că am reușit să schimb tabela

Mijlocașul formației Universitatea Craiova, Cristi Bărbuț, omul care a decis destinația punctelor din meciul cu Poli Iași, a afirmat că victoria nu a putut fi savurată cum se cuvine.

„Avem șase victorii consecutive, ne bucurăm și vrem să o ținem tot pe linia asta. Mă bucur că am reușit să intru bine în joc și am reușit să schimb tabela. Sunt puțin și supărat, pentru că am mai avut ocazii și nu am reușit să le fructific. Este o victorie cu gust amar, din pricina accidentării lui Elvir. Suntem alături de el, îi dedicăm această victorie. Sper să revină cât mai repede și să fie la fel de eficient“, a spus Bărbuț.

Acesta s-a datde gol în privința transferului lui Vali Mihăilă la Parma: „Am vorbit cu Vali Mihăilă și îi urez multă baftă“.

