Bergodi, despre accidentarea lui Koljic: „Ne-a omorât din punct de vedere moral!“

Universitatea Craiova s-a impus în fața Iașiului, dar antrenorul alb-albaștrilor, Cristiano Bergodi, a fost foarte dezamăgit la final. Supărarea sa a fost redată de accidentarea lui Elvir Koljic, care va absenta luni bune după ce s-a ales cu o fractură la gleznă.

„Am câștigat acest meci, dar, din păcate, nu ne putem bucura atât de mult. Asta din cauza acestei accidentări grave, pe care a suferit-o Elvir. Sincer, ne-a omorât din punct de vedere moral! În vestiar, băieții erau triști. Cu această accidentare gravă pierdem cel mai bun atacant din România. Deci nu ne putem bucura. Am câștigat meritat. Am avut multe ocazii și nu le-am fructificat. În repriza a doua am avut niște contraatacuri bune, dar nu ne-am desprins. În sfârșit, am realizat cea de-a șasea victorie consecutivă, ceea ce nu este ușor. În orice campionat de fotbal nu este ușor să câștigi primele șase meciuri, așa cum am făcut noi“, a spus strategul Științei.

„Starea lui Koljic nu este bună deloc. Am avut senzația că a fost o intrare tare asupra lui Koljic și nu trebuia să se întâmple așa ceva. Să sperăm că Elvir o să aibă un caracter puternic și o revină cât mai curând. Dacă aș fi putut să aleg, mai bine pierdeam acest meci decât să se accidenteze Elvir. Campionatul se poate recupera, Elvir se recuperează și el, dar va lipsi mult timp și e păcat“, a mai spus Bergodi.

Bergodi: „Pauza este binevenităׅ“

Antrenorul oltenilor a explicat câteva dintre mutările făcute în atac contra moldovenilor, apreciind evoluțiile lui Andrei Ivan și Cristi Bărbuț.

„L-am folosit pe Ivan vârf împins pentru că el era deja încălzit și a mai jucat pe acel post. L-am introdus și pe Bărbuț și mă bucur pentru el că a marcat, a decis un meci important. Vom vedea în zilele următoare ce soluții mai avem. Acum trebuie să ne liniștim puțin, să profităm de cele câteva zile de pauză. Apoi ne vom reuni și ne vom antrena pentru meciul următor, cu Dinamo, care cred că va fi greu“, a explicat Bergodi.

„De obicei pauzele sunt binevenite, pentru că poți recupera din accidentați. Noi îi avem indisponibili acum pe Papp și Tudorie, jucători care se vor retesta acum și sper că vor fi negativi. Avem nevoie și de ei. Pauza este binevenită“, a încheiat Cristiano Bergodi.

