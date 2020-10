Liga 3 / CSO Filiaşi luptă mâine în Valea Ursului. „Mergem optimişti!“

Formaţia CSO Filiaşi are parte de o nouă misiune dificilă vineri, de la ora 15.00, în etapa a 4-a de la Liga 3, seria 6. Elevii lui Mario Găman vor evolua în deplasare, în Valea Ursului, împotriva formaţiei Unirea Bascov şi ţintesc un rezultat pozitiv.

„Bascov este o echipă incomodă, foarte bună, preocupată de fotbal, căreia îi place să-şi domine adversarele. Va fi un meci dificil, dar noi ne respectăm principiul nostru de joc, unul ofensiv, şi sperăm la o evoluţie bună şi un rezultat pozitiv. Din păcate venim după o înfrângere la Moreni, pe fondul unor absenţe în lot. Sabin Lupu şi Ion Creţu au avut probleme medicale, plus că alţi patru jucători importanţi nu s-au putut antrena din diverse motive. Şi asta s-a văzut şi pe teren. Băieţii au înţeles unde au greşit, pentru că le-am făcut o analiză video şi sperăm să nu mai repetăm greşelile individuale şi cele colective. Mergem optimişti“, a declarat Mario Găman, pentru GdS.

„Probleme mai avem cu Tătaru, care a resimţit dureri la spate. Armăşelu a zis că s-a simţit ok, Duriţă s-a antrenat şi el după 4 zile de stat şi a zis că nu a simţit nimic. Lupu şi Creţu au revenit printre noi, Fotescu s-a pregătit normal, deci premisele sunt bune. Acum sperăm să arătăm că suntem o echipă pozitivă, frumoasă, care ştie ce are de făcut. A venit şi domnul primar la noi, la unul dintre antrenamente şi ne-a asigurat de sprijinul dânsului şi îi mulţumim pe această cale“, a completat antrenorului filieşenilor.

Florin Spânu, preşedinte CSO Filiaşi: „Presimt că vom face un joc foarte bun“

La rândul său, preşedintele lui CSO Filiaşi, Florin Spânu, este bucuros că s-a golit infirmeria şi crede într-un rezultat pozitiv cu Unirea Bascov.

„Este un meci greu, ca şi celelalte de până acum. Am prins un început de campionat cu echipele bune şi consider că stăm bine ţinând cont că am jucat două partide în deplasare şi doar una acasă. În acest moment nu mai avem jucători accidentaţi şi presimt că vom face un joc foarte bun cu Bascov. Simt jucătorii foarte concentraţi şi dornici să câştige“, a spus Florin Spânu, pentru GdS.

Liga 3, seria 6 – etapa 4

Vineri, 2 octombrie – ora 15.00: Unirea Bascov – CSO Filiași, Vedița Colonești – Flacăra Moreni, Academica II Clinceni – Petrolul Potcoava.

Sâmbătă, 3 octombrie – ora 15.00: Universitatea II Craiova – FC Pucioasa, Sporting Roșiori – CSM Alexandria.

Clasament:

1.Roşiori 9 puncte (golaveraj 12-2)

2.Coloneşti 7 (5-1)

3.Moreni 7 (8-5)

4.Filiaşi 6 (3-3)

5.Bascov 3 (6-6)

6.Clinceni II 3 (3-8)

7.Potcoava 3 (3-9)

8.Pucioasa 2 (3-4)

9.Alexandria 1 (1-3)

10.Craiova II 1 (3-6).

