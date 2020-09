„U“ Craiova – Poli Iaşi / Bergodi: „Nu ne sperie Iaşiul! Ne-am pregătit bine“

Cristiano Bergodi, antrenorul liderului Ligii 1, Universitatea Craiova, a susţinut astăzi conferinţa de presă premergătoare întâlnirii cu Poli Iaşi. Disputa cu gruparea moldoveană va avea loc vineri, 2 octombrie, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, şi va „deschide“ etapa a 6-a.

„Am văzut meciurile Iaşiului şi nu cred că vor fi surprize“

Strategul Ştiinţei a analizat ultimele jocuri ale Iaşiului şi crede că echipa antrenată de Daniel Pancu va da o replică bună în Bănie. Bergodi a punctat că „leii“ săi vor fi precauţi, dar că sunt pregătiţi să înregistreze cel de-al şaselea succes consecutiv.

„Vom juca un meci foarte dificil, delicat, pentru că vom întâlni o echipă bună. Iaşiul îmi aduce aminte de lucruri frumoase, pentru că am antrenat acolo în 2008. Este un meci important pentru ambele echipe. Nu ne sperie Iaşiul, pentru că este fotbal. Iaşiul a început să joace bine după primele două-trei meciuri, joacă agresiv şi are un antrenor tânăr, dar bun. Pe Pancu l-am avut şi ca jucător la Rapid. Este un antrenor foarte bun, îşi motivează foarte bine jucătorii, dar nu trebuie să vorbim despre o echipă că ne sperie. În fotbal nu există teamă. Am văzut meciurile Iaşiului şi nu cred că vor fi surprize din partea lor, dar nici din partea noastră“, a spus Bergodi.

„Nu sunt un magician. Avem cinci victorii şi e normal să ne gândim la cea de-a şasea, dar să vedem cum se comportă Iaşiul pe teren. Noi ne-am pregătit bine din toate punctele de vedere! Echipa capătă tot mai multă încredere şi a trecut şi peste perioada asta grea, de început de campionat. Am vorbit cu băieţii şi despre căderea din meciul cu FC Argeş. Eu cred că am găsit cauza şi soluţia, dar vedem în meciul de vineri, cu Iaşiul dacă am învăţat din greşeli. Eu cred că am reglat nişte lucruri, dar încă nu suntem 100% din toate punctele de vedere. Va fi greu să fim mereu pe primul loc, dar cred că vom rămâne sus în clasament“, a completat Cristiano Bergodi.

„Atunci când sunt oferite sume mari de bani, jucătorul trebuie să plece“

Întrebat despre interesul lui Mircea Lucescu pentru cooptarea lui Elvir Koljic la Dinamo Kiev, Cristiano Bergodi şi-a lăudat jucătorul şi a punctat că nu se poate opune plecării dacă suma este de nerefuzat.

„Cred că Elvir şi Alibec sunt cei mai buni atacanţi din România. Sper că va fi un an important pentru Elvir, pentru că a început foarte bine şi se pare că are şi un pic de noroc, pentru că este nevoie şi de aşa ceva. Este un jucător care se antrenează bine, iar acum are şi o echipă în spate care îl ajută să ajungă în careu, îl ajută să dea gol. El frunctifică aceste acţiuni şi asta mă bucură. În fotbal nu poţi spune despre niciun jucător că nu pleacă. Atunci când sunt oferite sume mari de bani, jucătorul trebuie să plece. E important pentru club, dar eu nu ştiu nimic“, a afirmat Bergodi.

Tehnicianul regretă problemele medicale cu care se confruntă Valentin Mihăilă şi speră ca acesta să revină curând la nivelul cu care ne-a obişnuit: „Mihăilă are probleme, din păcate. Îmi pare foarte rău pentru jucător, pentru că aţi văzut evoluţiile lui din ultimul timp. Are probleme şi asta l-a deranjat. Probabil că nu poate juca acum. În lot avem înlocuitori şi vom vedea cine va intra acolo, în bandă. Cine va juca, sigur o va face foarte bine“.

Papp şi Tudorie au ieşit pozitiv la testele Covid-19

Cristiano Bergodi s-a arătat îngrijorat de faptul că în România s-au anunţat ieri 2158 de cazuri de noi îmbolnăviri cu Covid-19 şi se teme că revederea cu publicul craiovean în „Templu“ ar putea fi foarte departe.

„Mi s-a spus mai devreme că sunt multe cazuri de coronavirus şi asta ne deranjează, pentru că noi aşteptam din suflet suporterii la stadion. Mai ales că publicul din Craiova este unul extraordinar. Cred că ne va fi foarte greu să fim din nou împreună dacă va creşte numărul de infectaţi cu noul coronavirus“, a spus Bergodi.

Din nefericire, conducătorii olteni au venit cu o precizare pe pagina de Facebook a clubului şi au anunţat că în lot sunt noi cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus.

„La începutul acestei săptămâni a avut loc o nouă testare COVID-19, doi fotbaliști fiind depistați pozitiv, dar și o persoană din cadrul personalului auxiliar. Din fericire, aceștia sunt asimptomatici“, se arată într-un comunicat.

Jucătorii în cauză sunt Paul Papp şi Alexandru Tudorie. Celălalt caz de Covid-19 l-ar avea în prim plan pe unul dintre angajaţii bazei sportive din Lunca Jiului.

Citeşte şi: „U“ Craiova – Poli Iaşi / Mirko Pigliacelli: „Ne gândim tot timpul la victorie“