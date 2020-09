Portarul Universităţii Craiova, Mirko Pigliacelli, a prefaţat partida cu Poli Iaşi, din etapa a 6-a a Ligii 1, programată vineri, 2 octombrie, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Italianul consideră că Poli Iaşi este o echipă de respectat pentru ce a arătat în actualul sezon. Mirko este de părere că Ştiinţa are un lot mult mai valoros decât cel al moldovenilor şi în mod firesc punctele ar trebui să rămână în Bănie.

„Va fi un meci foarte greu. Îl ştiu pe Andrei Cristea, este un atacant foarte bun, are experienţă, dar noi o să facem totul ca el să nu marcheze. Am văzut meciul lor cu FCSB, dar pe Craiova nu o sperie nimeni! Avem o echipă foarte bună, o conducere foarte bună, iar faptul că suntem pe primul loc ar trebui să sperie celelalte echipe. Mă aşteptam să avem un astfel de parcurs. În sezonul trecut am luptat pentru titlu până la final şi mă aşteptam să începem tare campionatul ăsta, pentru că suntem valoroşi. Ne gândim tot timpul la victorie şi încercăm să obţinem tot timpul cele 3 puncte. Dacă vor veni încă 5 sau 10 meciuri câştigate, atunci e foarte bine. Cu siguranţă acum traversăm o perioadă foarte bună, dar cu siguranţă vor fi şi momente grele“, a declarat Mirko Pigliacelli.

Mirko Pigliacelli: „Ca să nu ai presiune, atunci poţi să mergi în altă parte“

Întrebat dacă este o presiune mare pe jucători, pentru că suporterii le cer titlul, portarul Universiăţii Craiova a spus că da şi că este normal să fie aşa.

„În fotbal este presiune tot timpul, mai ales la Craiova, pentru că avem condiţii foarte bune şi avem jucători foarte buni. Ca să nu ai presiune, atunci poţi să mergi în altă parte. Ne gândim la campionat, pentru că trebuie să luăm unul cu Craiova. Merităm şi facem totul pentru asta. Sperăm să revină şi lumea la stadion, pentru că pe noi ne ajută foarte mult publicul. Nu e simplu pentru noi că se opreşte campionatul din nou, dar nu avem ce face. Joacă echipele naţionale şi noi avem mulţi jucători convocaţi acolo. E foarte important pentru ei să meargă acolo şi e foarte important şi pentru club, pentru că are jucători valoroşi. Noi, ceilalţi, o să ne putem relaxa puţin“, a spus Mirko Pigliacelli.

Acesta îl apreciază pe Marius Constantin, dar consideră că toţi fundaşii din lotul Ştiinţei sunt valoroşi:

„Marius Constantin este un jucător foarte bun, are experienţă, dar cred că toţi fundaşii noştri sunt foarte buni. Oricine face parte din lot, pentru mine e foarte bun“.

Noi cazuri de coronavirus

Oficialii Ştiinţei au emis un comunicat în care anunţă că în cadrul echipei au apărut noi cazuri de infectări, nespecificând numele celor în speţă.

„La începutul acestei săptămâni a avut loc o nouă testare COVID-19, doi fotbaliști fiind depistați pozitiv, dar și o persoană din cadrul personalului auxiliar. Din fericire, aceștia sunt asimptomatici“, se arată într-un comunicat.

