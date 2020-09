Liga 3 / CSO Filiaşi l-a cooptat pe Andrei Şendroiu. „Voi da totul pe teren!“

Conducătorii lui CSO Filiaşi au făcut un nou transfer de marcă, asta după ce au observat în meciul cu Flacăra Moreni că sunt probleme în compartimentul ofensiv dacă lipseşte Alex Fotescu. Nedorind să facă experimente, preşedintele Florin Spânu a dat curs propunerii venite din partea antrenorilor Mario Găman şi Bobi Arjoca oferindu-i un contract lui Andrei Şendroiu, fotbalist crescut de pandurii.

„Şendroiu a venit din postură de jucător liber de contract şi a semnat cu noi o înţelegere valabilă un an. Ultima dată a jucat la Recea, este un băiat tânăr, în care am foarte mare încredere şi sunt convins că ne va ajuta foarte mult. Şendroiu joacă în spatele vârfurilor, poate evolua şi vârf împins, dar şi în bandă. Am promisiuni pentru sosirea unui nou atacant, dar momentan nu vreau să-i divulg numele, pentru că suntem încă în discuţii“, a comentat preşedintele Florin Spânu, pentru GdS.

Ar putea debuta cu Bascov

Foarte bucuros de transfer s-a arătat şi antrenorului lui CSO Filiaşi, Mario Găman. Acesta a punctat că Andrei Şendroiu va fi cu siguranţă în lot pentru meciul de vineri, de la ora 15.00, cu Unirea Bascov, din Valea Ursului.

„Am întărit atacul, pentru că şi la meciul trecut, în momentul când am avut o problemă medicală cu Fotescu, nu am prea avut soluţii, a trebuit să improvizăm. Profităm de faptul că Recea nu i-a înregistrat contractul cu Şendroiu. Acum s-a schimbat staff-ul, dânşii au venit cu alte opţiuni şi jucătorul a rămas liber. Eu şi Bobi, cunoscându-l foarte bine şi ştiind că este un jucător care ne poate ajuta am hotărât să-l aducem la echipă. Andrei este în regulă cu totul, cu vizita medicală, testul Covid l-a făcut şi poate debuta cu Bascov. O să fie în lot. Şendroiu ne poate ajuta din toate punctele de vedere. Noi suntem genul de persoane care dăm încredere jucătorilor, avem o comunicare bună cu tot colectivul şi cred că este un factor important în bunul mers al lucrurilor“, a explicat Mario Găman, pentru GdS.

Andrei Şendroiu: Sunt bine din punct de vedere fizic

Contactat telefonic, Andrei Şendroiu a afirmat că se bucură că va lucra din nou cu Mario Găman şi Bobi Arjoca, dar şi cu alţi componenţi ai lotului.

„CSO Filiaşi are o echipă foarte bună, cu jucători cu experienţă, valoroşi, care au mai evoluat în Liga 2 şi chiar în prima ligă. Cred că promovarea este un obiectiv realist ţinând cont de tot ce este acum aici. Sunt mulţumit de ceea ce am găsit. A contat mult şi că am prieteni la echipă şi mai ales că ştiu foarte bine şi staff-ul tehnic. Mario Găman şi Bobi Arjoca sunt doi oameni de calitate şi cred că împreună vor avea rezultatele dorite. Sunt bine din punct de vedere fizic, iar dacă se apelează la mine cu Bascov voi da totul pe teren“, a declarat Andrei Şendroiu, pentru GdS.

Andrei Şendroiu este născut pe 30 noiembrie 1995, are 1.72 metri şi a mai evoluat pentru Pandurii Târgu Jiu, Metalul Reşiţa şi Fotbal Comuna Recea. El este evaluat de Transfermarkt la 50.000 de euro.

