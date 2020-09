Gică Vlad, la ceas aniversar: „Am făcut 61 de ani, dar eram gata-gata să o încurc“

Antrenorul formaţiei de juniori sub 17 ani a grupării CSS Craiova, Gică Vlad, a împlinit astăzi 61 de ani. GdS l-a contactat pe tehnician pentru a-l felicita, iar cu această ocazie Gică Vlad ne-a dezvăluit faptul că a avut mari probleme de sănătate de curând, dar că, din fericire, s-au rezolvat.

„Am făcut 61 de ani, dar era gata-gata să o încurc. Am făcut un infarct pe 11 august de toată frumuseţea. M-am apucat să fac ceva pe lângă casă, pe căldura aia, iar dimineaţa următoare am simţit o durere mare în piept, nu puteam să respir şi transpiram abundent. Am reuşit să dau câteva telefoane şi până la urmă am ajuns la spital. Mi s-a pus imediat un stent aici, la urgenţă. Nu-mi pierdusem cunoştinţa, dar nu puteam respira şi a fost groaznic. Acum sunt bine şi îi mulţumesc lui Dumnezeu. Nu am mai fumat deloc de atunci! Mă mir cum de m-am abţinut, că majoritatea fumează într-una după… Am o lună şi jumătate şi cred că nu mai iau ţigările. Am revenit deja la antrenamentele echipei, dar nu ştim când şi dacă mai începem Campionatul Naţional“, a explicat Gică Vlad.

Gică Vlad: „E diferenţă mare de valoare între Universitatea şi FC Argeş“

„Ce-mi doresc acum e sănătate. Mie şi tuturor celor din jur. Iar din punct de vedere fotbalistic, să bată Craiova la Piteşti! Eu cred că o să câştigăm la pas, aşa ar trebui. E diferenţă mare de valoare între Universitatea şi FC Argeş, ce naiba. Jocul a fost în progres de la etapă la etapă, dar nu-mi place un lucru la jucătorii noştri: nu aleargă atât cât ar trebui. Şi asta este esenţial în fotbal! Degeaba eşti bine din punct de vedere tehnico-tactic dacă nu poţi să susţii un efort bun. Trebuie să alerge mult mai mult în teren şi atunci rezultatele vor fi foarte bune. Îmi place mult Ovidiu Bic acum. Mi-ar plăcea mult să câştige campionatul“, a mai spus Gică Vlad.

