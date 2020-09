FC Argeş – „U“ Craiova / Marius Constantin: „Mergem acolo să luăm cele trei puncte!“

Venit în această vară la Universitatea Craiova, Marius Constantin s-a impus în primul unsprezece rapid, experienţa sa dovedindu-se de mare ajutor în multe momente. Fundaşul central de 35 de ani a vorbit astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, despre perioada petrecută până acum în Bănie şi despre viitorul în tricoul alb-albastru.

„Mă simt perfect la Craiova, m-am integrat foarte bine. O să joc atât timp cât mă simt bine, cât sunt sănătos şi cât nu încurc pe nimeni. Din păcate jucăm fără spectatori, dar sperăm că acest aspect se va remedia în cel mai scurt timp. Noi suntem printre cele mai dezavantajate echipe din acest punct de vedere. Nu am venit să fiu un lider în vestiar, am venit să ajut echipa cum pot, asta însemnând şi sfaturi celor mai tineri. Nu am nici eu un titlu în palmares, iar asta trebuie să ne motiveze şi mai tare. Sper să reuşim anul ăsta să câştigăm titlul. Trebuie să acceptăm criticile atunci când jucăm slab la fel cum ne place să fim aplaudaţi când jucăm bine. Nu ştiu dacă mă aşteptam să avem patru rezultate pozitive, dar sperăm să continuăm seria bună. Avem o echipă bună, ne antrenăm bine, de ce nu… Să dea Dumnezeu să rămânem acolo sus până la sfârşitul sezonului, ne dorim din suflet şi pentru asta ne antrenăm“, a spus Marius Constantin.

Marius Constantin: „Ne-am pregătit bine săptămâna asta“

Marius Constantin a prefaţat şi meciul cu FC Argeş, programat vineri, de la ora 21.00, în „Trivale“, din etapa 5 a Ligii 1. Fotbalistul Ştiinţei crede că meciul va fi greu, pentru că piteştenii nu au câştigat până acum şi sunt şi în „foame“ de puncte şi de bani.

„Ei nu au prea multe de pierdut, dar acum contează mai puţin dacă ai luat banii sau nu. Cel puţin pentru mine, odată ce am intrat pe teren, dispare gândul legat de bani. Fiecare încearcă să-şi facă datoria cât mai bine, aşa şi ei. Dacă vor avea rezultate se vor regla, probabil, şi problemele cu banii. Nu o să avem un meci uşor, chiar dacă ei au luat doar un punct până acum. O să vedem ce va fi vineri“, a spus Marius Constantin.

„Nu ştiu dacă ar fi chiar un dezastru dacă am pierde. Dar cu siguranţă un rezultat negativ nu ar pica bine nimănui. Nici nouă, nici conducerii! Ne-am antrenat foarte bine săptămâna asta, suntem concentraţi, motivaţi şi mergem acolo să luăm cele trei puncte. Pe măsură ce trece timpul şi câştigăm, e bine, dar suntem conştienţi că nu o să meargă de fiecare dată. Sperăm ca rezultatul negativ sau egalul să vină cât mai târziu“, a încheiat Marius Constantin.

Liga 1, etapa 5:

Vineri, 25 septembrie – ora 18.00: FC Voluntari – Sepsi, ora 21.00: FC Argeș – Universitatea Craiova.

Sâmbătă, 26 septembrie – ora 14.45: Academica Clinceni – Gaz Metan Mediaș, ora 21.30: FC Viitorul – Astra.

Duminică, 27 septembrie – ora 19.00: CFR Cluj – Chindia Târgoviște, ora 21.45: Poli Iași – FCSB.

Luni, 28 septembrie – ora 18.00: Hermannstadt – FC Botoșani, ora 21.00: Dinamo – UTA.

Clasament:

1.„U“ Craiova 12 puncte (golaveraj 9-2)

2.CFR Cluj 10 (5-1)

3.FCSB 9 (10-2)

4.Botoșani 8 (8-3)

5.Voluntari 7 (5-4)

6.Mediaș 6 (8-6)

7.Iași 6 (5-10)

8.Hermannstadt 5 (6-5)

9.Dinamo 5 (5-4)

10.Chindia 4 (2-4)

11.UTA 3 (4-5)

12.Clinceni 3 (3-4)

13.Sepsi 3 (3-4)

14.Viitorul 2 (3-9)

15.Argeș 1 (3-9)

16.Astra 1 (2-9)

