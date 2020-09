„U“ Craiova – Voluntari 2-1 / Reacțiile alb-albaștrilor după succesul cu ilfovenii

Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 în partida de sâmbătă seară, susținută în compania echipei FC Voluntari și se bucură în continuare de fotoliul de lider. La final, jucătorii Științei s-au arătat bucuroși și optimiști în privința acestui sezon.

„Este a patra victorie pe care am reuşit să o legăm. Nu a fost un meci uşor, dar ne aşteptam la asta. FC Voluntari nu are echipă individual foarte calitativă, dar este un grup foarte bun, au demonstrat şi etapa trecută cu FCSB. Mă simt minunat aici, îmi pare rău că spectatorii nu au acces. Noi suntem foarte dezavantajaţi din această cauză. Pentru mine, titlul ar fi fantastic şi cred că ar fi pentru toată lumea“, a declarat Marius Constantin, la Telekom Sport.

„Sunt fericit că am câştigat, am luat cele 3 puncte, ceea ce ne propusesem înainte de meci. Mi-am ajutat echipa şi sper s-o fac în continuare. Normal că îmi doresc să înscriu, ca orice atacant. Golul îmi dă încredere, dar sunt bucuros că am reuşit să fac o partidă mai bună decât cea de la Viitorul. Uşor, uşor vreau să intru în ritmul meu“, a spus Valentin Mihăilă.

„Sunt foarte fericit că nu a fost gravă acea accidentare şi că am reuşit să îmi ajut echipa să câştige 3 puncte. Dacă tot mă gândesc nu este deloc ok“, a afirmat Alexandru Cicâldău.

