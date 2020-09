„U“ Craiova – Voluntari 2-1 / Cristiano Bergodi: „Am câștigat meritat!“

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a fost foarte mulțumit de reușita din meciul cu Voluntari și se bucură de palmaresul său din Bănie.

„Este importantă această victorie, obținută împotriva unei echipe bune, care avea 7 puncte. Voluntari ne-a pus și probleme, dar noi am jucat bine și vreau să-i felicit pe băieți. Eu cred că am câștigat meritat. Am trecut în 4-4-2 în partea secundă, cu Andrei Ivan lângă Koljic și cred că a făcut o treabă foarte bună. A fost o mutare inspirată, am dat mai multă forță în atac și mă bucur că am câștigat. Am văzut că echipa s-a adaptat bine la acest sistem. Voluntari pune probleme pe contraatac, dar cred că noi ne-am apărat bine. Vom analiza golul primit și greșelile, dar sunt bucuros că am obținut a patra victorie consecutivă din acest campionat“, a spus Bergodi.

Cristiano Bergodi: „Lumea ne-a înjurat…“

Tehnicianul italianul s-a arătat indignat că sunt încă suporteri care nu au trecut peste eliminarea din Europa League și îi aduc injurii, probabil pe rețelele de socializare.

„În continuare ne facem treaba fără să ascultăm ce se vorbește în jurul nostru. Putea exista un recul după eliminarea din Europa, dar cred că am gestionat foarte bine lucrurile. Eu sunt principalul responsabil pentru acest eșec din Georgia. Am greșit cu toții, dar eu sunt antrenorul. Lumea ne-a înjurat… E normal să ne critice, sigur, dar ați văzut că Locomotive Tbilisi a eliminat-o și pe Dinamo Moscova. Nu este o justificare asta, dar e clar că nu am jucat cu o echipă slabă. Echipa asta, când am venit, era pe locul 3, la egalitatea cu FCSB, și am terminat cu 12-13 puncte în fața ei. Am câștigat 6 meciuri și nu am câștigat cu CFR Cluj, care era o echipă foarte bună. Nu e ușor să câștigi un titlu, dar faptul că am câștigat 6 meciuri la rând i-am făcut pe suporteri să viseze“, a spus Bergodi.

„Să știți că eu sunt la Craiova de 11 meciuri. Am câștigat 10 meciuri, unul nu l-am jucat și am pierdut o jumătate de oră, adică o repriză cu CFR. Dar parcă toată lumea de aici nu este mulțumită… Așa mi se pare“, a completat Cristiano Bergodi.

„Numeric, mai avem nevoie de jucători“

Strategul Științei a continuat să-și spună oful și în încheierea conferinței a punctat că își mai dorește fotbaliști la echipă și că speră să-i vadă cât mai curând pe suporteri în tribune, încurajând echipa.

„Sunt persoane din anturajul echipei care vorbesc continuu… Nu este deloc un lucru bun. Eu încerc să fac o atmosferă bună cu jucătorii, muncim să realizăm ceva. Normal că trebuie să mai reglăm niște lucruri, că nu este ușor, deci trebuie să avem și răbdare. Băieții trebuie felicitați pentru cele patru victorii și pentru că sunt pe primul loc! E normal să fie presiune. Dar când o să revină și suporterii pe stadion, posibil în octombrie, să fie alături de noi în totalitate. Trebuie să înțeleagă că nu este ușor să menținem ritmul ridicat. Mergem înainte! Mai sunt două săptămâni din perioada de transferuri și vom vedea ce mai putem face. Numeric, mai avem nevoie de jucători. Dar sunt mulțumit de ceea ce am în acest moment în lot“, a punctat Cristiano Bergodi.

