„U“ Craiova – Voluntari 2-1 / Mihai Teja: „Rezultatul mă dezamăgește!“

Antrenorul formației FC Voluntari, Mihai Teja, a afirmat după înfrângerea din Bănie, 1-2 cu Universitatea Craiova, că este mulțumit de evoluția echipei sale și dezamăgit de rezultat.

„Am întâlnit o echipă foarte bună, puternică, o echipă care se bate pentru campionat. S-a bătut și anul trecut și a fost la un pas să câștige titlul. E clar că are jucători cu multă calitate, care pot să facă diferența în orice moment. Eu cred că astăzi (sâmbătă – n.r.) ne-am ridicat la același nivel. Am jucat un fotbal bun și noi. Am încercat să dăm tot ce avem mai bun și să câștigăm, să plecăm cu punct / puncte de la Craiova, dar nu s-a putut. În schimb vreau să-i felicit pe băieții mei, să le spun că sunt mulțumit de ceea ce au făcut. Au avut determinare, atitudine, au fost momente când am arătat ca o echipă bună. Cu puțin mai mult curaj lucrurile stăteau altfel. Sigur că rezultatul mă dezamăgește, puteam să scoatem mai mult, dar așa a fost să fie. Acum o să mergem acasă și pregătim următorul meci, cu Sepsi“, a declarat Mihai Teja.

Liga 1, etapa 4

Vineri, 18 septembrie: Chindia Târgoviște – AFC Hermannstadt 1-3, Astra Giurgiu – CFR Cluj 0-2.

Sâmbătă, 19 septembrie: Sepsi Sf. Gheorghe – FC Viitorul 1-1, Universitatea Craiova – FC Voluntari 2-1.

Duminică, 20 septembrie – ora 16.30: FC Botoșani – Academica Clinceni, ora 18.45: UTA Arad – Poli Iași, ora 21.30: FCSB – FC Argeş.

Luni, 21 septembrie – ora 21.00: Gaz Metan Mediaș – Dinamo.

Clasament:

1.„U“ Craiova 12 puncte (golaveraj 9-2)

2.CFR Cluj 10 (5-1)

3.Botoşani 7 (8-3)

4.Voluntari 7 (5-4)

5.FCSB 6 (7-2)

6.Mediaş 6 (7-3)

7.Hermannstadt 5 (6-5)

8.Chindia 4 (2-4)

9.UTA 3 (2-2)

10.Sepsi 3 (3-4)

11.Iaşi 3 (2-8)

12.Clinceni 2 (3-4)

13.Dinamo 2 (2-3)

14.Viitorul 2 (3-9)

15.Argeş 1 (3-6)

16.Astra 1 (2-9)

