„U“ Craiova, lider în Liga 1! Cristiano Bergodi nu are rău de înălțime: „Este un sentiment plăcut!“

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, s-a declarat mulțumit de rezultatul înregistrat la Ovidiu, 4-1 cu Viitorul, în urma căruia Știința este liderul Ligii 1. Tehnicianu italian a admis că jocul alb-albaștrilor a fost, din nou, oscilant și a taxat relaxarea din finalul primei reprize.

„Este un sentiment plăcut (să fie pe primul loc – n.r.). În acest moment sunt mulțumit de ceea ce am făcut în aceste meciuri. Am luat 9 puncte și suntem acolo sus, dar campionatul este lung. Este important că am câștigat și aici, la Constanța, și chiar dacă o parte din prima repriză nu mi-a plăcut deloc. După ce am dat gol, ne-am relaxat și ne-au taxat imediat. A fost o nesincronizare acolo… În a doua repriză am jucat cu mai multă determinare și am dat trei goluri și am avut ocazii“, a spus Bergodi, la flash-interviul de la Digi.

„N-am certat pe nimeni la pauză“

Bergodi l-a contrazis pe Nistor, care a spus că jucătorii au fost certați la pauză: „N-am certat pe nimeni la pauză. Am vorbit cu băieții despre faptul că nu putem fi așa relaxați. A fost altă atitudine din partea lor în repriza secundă. Mai avem mult de muncit, dar sunt mulțumit de ceea ce am văzut astăzi“.

Întrebat dacă a avut emoții în privința lui Cicâldău, acesta a mărturisit că s-a temut pentru sănătatea decarului său.

„Am avut un moment în care m-am speriat la acea fază cu Cicâldău. A primit o lovitură puternică și chiar dacă el voia să revină pe teren doctorul mi-a spus să-l scot. Ne bucurăm că și-a revenit și că este bine. Sperăm să-l recuperăm pentru meciul următor“, a spus Bergodi.

Antrenorul a explicat și înlocuirea lui Elvir Koljic, care a șchiopătat: „Koljic are niște probleme la genunchi, a simțit o mică jenă și am decis să-l schimbăm. Sunt foarte mulțumit de Elvir pentru ceea ce face pe teren, iar golul este foarte important pentru un atacant“.

Îl „bântuie“ eliminarea de la Tbilisi

Cristiano Bergodi speră ca suporterii să aprecieze creșterea din jocul Științei și a menționat că și-ar fi dorit ca echipa să evoluezeși acum în Europa League.

„Eram foarte mulțumit dacă eram încă în Europa League, dacă jucam și joia viitoare. Dar asta nu s-a întâmplat și îmi pare rău, dar așa a fost. Ne pregătim pentru campionat și pentru Cupa României. Sperăm să lucrăm bine, încât să reglăm niște lucruri, să jucăm și mai bine și mai constant“, a spus Bergodi.

Întrebat dacă mai vrea jucători, pentru că s-a plâns înaintea meciului că nu are dubluri pe anumite posturi, Bergodi s-a eschivat de data asta: „Vom vedea ce vom face, dar eu sunt mulțumit de jucători și vreau să stăm acolo sus în clasament“.

