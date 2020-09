Andrei Ivan: „Ne concentrăm pe campionat şi pe Cupa României“

Atacantul Universităţii Craiova, Andrei Ivan, a marcat în partida cu FC Viitorul, câştigată cu 4-1, la Ovidiu, şi a pus capăt unui lung şir de meciuri fără reuşite. Nouarul Ştiinţei s-a bucurat mai mult pentru succes şi pentru faptul că Alex Cicâldău şi-a revenit după ce a fost comoţionat de Artean.

„Am obţinut toate cele 9 puncte de până acum şi asta ne motivează mult. Normal că ne-a ajutat eliminarea lui Artean. Am jucat 11 contra 10 şi a fost mai uşor. Dar mi-am făcut griji pentru Alex Cicâldău. Chiar m-am speriat atunci, iar acum sunt bucuros că e bine. A trebuit să trecem peste asta (peste eliminarea din Europa League – n.r.), acum ne concentrăm pe campionat şi pe Cupa României. Nu ştiu dacă este un plus sau un minus că am ieşit, dar cu siguranţă ne doream foarte mult să ne calificăm mai departe în Europa League“, a spus Andrei Ivan, la Digi.

„Ne-a afectat, ne-am făcut griji pentru dânsul (Mihai Roatru, finanţatorul Universităţii Craiova, infectat cu Covid – n.r.). Sunt bucuros că acum se simte foarte bine şi putem să trecem la treabă pentru campionat“, a completat Ivan.

Liga 1, etapa 3

Vineri, 11 septembrie: FC Argeș – UTA Arad 1-1, Dinamo – FC Botoșani 1-1.

Sâmbătă, 12 septembrie: Academica Clinceni – Chindia Târgoviște 0-0, Poli Iași – Gaz Metan Mediaș 1-4, FC Voluntari – FCSB 2-1.

Duminică, 13 septembrie: Astra Giurgiu – Sepsi 2-2, CFR Cluj – Hermannstadt 1-0.

Luni, 14 septembrie: FC Viitorul – Universitatea Craiova 1-4.

Clasament:

1.„U“ Craiova 9 puncte (golaveraj 7-1)

2.Botoşani 7 (8-3)

3.Voluntari 7 (4-2)

4.CFR Cluj 7 (3-1)

5.FCSB 6 (7-2)

6.Mediaş 6 (7-3)

7.Chindia 4 (1-1)

8.UTA 3 (2-2)

9.Iaşi 3 (2-8)

10.Hermannstadt 2 (3-4)

11.Clinceni 2 (3-4)

12.Sepsi 2 (2-3)

13.Dinamo 2 (2-3)

14.Argeş 1 (3-6)

15.Astra 1 (2-7)

16.Viitorul 1 (2-8)

Etapa viitoare:

Vineri, 18 septembrie – ora 18.00: Chindia Târgoviște – AFC Hermannstadt, ora 21.00: Astra Giurgiu – CFR Cluj.

Sâmbătă, 19 septembrie – ora 19.00: Sepsi Sf. Gheorghe – FC Viitorul, ora 21.45: Universitatea Craiova – FC Voluntari.

Duminică, 20 septembrie – ora 16.30: FC Botoșani – Academica Clinceni, ora 18.45: UTA Arad – Poli Iași, ora 21.30: FCSB – FC Argeş.

Luni, 21 septembrie – ora 21.00: Gaz Metan Mediaș – Dinamo.

