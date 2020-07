Gigi Becali, atacuri penibile la adresa Ştiinţei. Vezi contra lui Mihai Rotaru!

De ce i-a fost frică nu a scăpat! „Nu vreau să mă bată Rotaru în campionat!“, tuna deunăzi finanţatorul lui FCSB, Gigi Becali. Ei bine, Universitatea Craiova s-a im pus cu 2-1 duminică seară, în Bănie, în faţa formaţiei latifundiarului din Pipera. Cum frustrarea a atins cote maxime, Gigi Becali a ieşit la tv să se „răcorească“. Adică să-i atace pe oltenii ce i-au venit de hac şi au depărat FCSB-ul de cupele europene, dar şi pe centralul Marcel Bîrsan.

„Am văzut toate mizeriile şi toate tâmpeniile care s-au întâmplat şi să iasă mizeria fotbalului românesc la iveală. Păi dacă mai e lăsat să arbitreze Bîrsan, iese afară toată mizeria fotbalului românesc. Pai când a dat Cristea gol, el se uita şi nu îi venea să creadă, nu îi venea să fluiere. Cum să îl pui tu pe Bîrsan să arbitreze? Păi lui Haţegan nu ai cum să îi spui aşa ceva, nu se face el de râs. Simulare la Mihăilă, se vede că bagă piciorul el, după aia clar vede cum Vlad loveşte mingea, după aia se loveşte de capul jucătorului.

După aia la Tănase, de două ori! Pai noi aseară am jucat cu o echipă de Liga 1?! Am jucat cu una de Liga 2, care nu a avut un şut pe poartă. Când pui pe cineva, trebuie să pui un kamikaze dacă vrei să faci ceva. Trebuie să îl pui pe unul care nu are minte. Nu mai vreau să jignesc oameni, dar asta te aduce în stare. El nu are minte la cap! Trebuie dus undeva şi controlat! Cum să dai două 11 metri în halul ăsta şi să nu dai la Man? Nu am mai stat să fac scandal de mult, dar e inadmisibil, să te bată o echipă cu 2-1 care nu are niciun şut pe poartă, nu e normal. Pe mine mă interesa un singur punct“, a declarat Becali, la ProX.

„Nu o să ia Craiova campionatul“

Evident că autointitulatul „Războinicul luminii“ a minimalizat victoria Ştiinţei şi nu-i dă şanse la câştigarea campionatului.

„Şi aşa nu o să ia Craiova campionatul. E prea slabă, nu are cum să îl ia! A câştigat cinci meciuri cu ţaca-paca. Poate să îl ia dacă îl dă pe Bîrsan toate cele patru meciuri. Eu şi dacă îi încurc pe CFR, îi bate Botoşani şi Astra. Dacă îl bagă pe Bîrsan să arbitreze toate meciurile, câştigă. Iar craiovenii, în privinţa corectitudinii, să nu îşi facă probleme. Noi nu jucăm pentru ei, jucăm pentru noi. Eu nu văd Craiova, la ce joacă şi ce a jucat aseară, să poată fi campioană. Dacă e să îl bage pe Bîrsan în ultimul meci, îi bate CFR şi cu Bîrsan. Numai dacă ia patru puncte avans. Îi bate CFR şi dacă îl pun pe Bîrsan şi la tuşă, şi să se cloneze. Cu trei arbitri de Bîrsan îi bate CFR“, a grăit Gigi Becali.

I-a luat peste picior pe Nistor şi Cârţu

Gigi Becali nu i-a iertat nici pe Dan Nistor şi Sorin Cârţu, care au „îndrăznit“ să afirme că Dinamo ar putea câştiga meciul tur din semifinalele Cupei la „masa verde“.

„Ei cred că au şmecheria oltenească a prazului, nu ţine. Noi ştim, la Federaţie s-a vorbit, ca în pauza asta să îi speriem, să joace cu CFR. Am vorbit la Federaţie, e încurcătură la regulamente, dar se face schimbare ca să nu mai existe divergenţe. Le spun că nu e nevoie să facă toate tâmpeniile, nu are rost, sunt de adormit copii. Sunt declaraţii de teapa lor. Îl pun pe Nistor să declare la finalul meciului, îţi dai seama? După aia şi Cârţu, îl sună şi Hrebenciuc pe MM Stoica. Ăia care cred că nu jucăm noi Cupa, le spun aşa: pofta-n cui!“, a spus Gigi Becali.

Mihai Rotaru a răsucit cuţitul în rană: „Este ruşinos!“

Cuvintele „otrăvite“ aruncate de Gigi Becali nu puteau fi trecute cu vederea de conducătorii olteni. Gigi Becali a fost contracarat chiar de Mihai Rotaru, personajul care i-a provocat cu siguranţă multe insomnii latifundiarului în ultima perioadă.

„Noi avem la ora actuală în fotbalul românesc o invazie a precupeţelor. Toată lumea discută despre Craiova, despre arbitrajul de la Craiova. Eu cred că este ruşinos să spui că nu a fost penalti la Mihăilă. Eu cred că este ruşinos să spui că îi dă un pumn în cap lui Koljic şi nu e penalti. Din punctul nostru de vedere arbitrul a dat tot ce a fost clar, tot ce s-a văzut. Şi noi eram în dubii dacă a fost sau nu a fost roşu la pumnul dat de Vlad lui Koljic. A fost ceva violent, dar nu a fost ceva clar.

Ştiţi foarte bine că la Craiova nu comentăm arbitrajul, cel puţin de trei ani de zile. Să îşi vadă de jocurile lor, să îşi vadă de echipa lor, de problemele lor! Noi avem problemele noastre, pe care încercăm să le remediem. Ei să îşi vadă de problemele lor, de frustrările lor. La fel cum el (Gigi Becali – n.r.) spune că nu avem faţă de campioană, noi spunem că niciodată nu o să o bată pe Sepsi în finala Cupei României. Nu au faţă să îi bată! Ei nu au cum să o bată pe Sepsi în finala Cupei, este imposibil. Atâta timp cât noi nu vorbim despre alte echipe, le cerem acelaşi lucru şi lor, să nu vorbească despre noi. Când ei vorbesc, răspundem şi noi“, a declarat Mihai Rotaru.

