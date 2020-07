Liga Europa / S-au stabilit duelurile din sferturile de finală

Astăzi, la sediul UEFA de la Nyon, a avut loc tragerea la sorţi a meciurilor din sferturile de finală din Liga Europa.

Iată cum arată „tabloul“:

-sfertul 1: Wolfsburg / Șahtior Donețk (1-2 în tur) vs Eintracht Frankfurt / Basel (0-3 în tur);

-sfertul 2: LASK / Manchester United (0-5 în tur) vs İstanbul Başakşehir / FC Copenhaga (0-1 în tur);

-sfertul 3: Internazionale Milano / Getafe (meciul tur nu s-a jucat) vs Rangers / Leverkusen (1-3 în tur);

-sfertul 4: Olympiacos / Wolves (1-1 în tur) vs Sevilla / Roma (meciul tur nu s-a jucat).

Semifinalele Liga Europa:

-semifinala 1: (Olympiacos / Wolves – Sevilla / Roma) vs (LASK / Manchester United – İstanbul Başakşehir / FC Copenhaga);

-semifinala 2: (Internazionale Milano / Getafe – Rangers / Leverkusen) vs (Wolfsburg / Șahtior Donețk – Eintracht Frankfurt / Basel).

Sferturile de finală, semifinalele şi finala vor fi jucate într-un turneu care va avea loc în Germania, în august, după următorul program:

5–6 august: optimi de finală, retur

10–11 august: sferturi de finală

16–17 august: semifinale

21 august: finala (Stadion Koln)

Citeşte şi: Liga Campionilor / S-au tras la sorţi meciurile din sferturile de finală