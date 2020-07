Liga Campionilor / S-au tras la sorţi meciurile din sferturile de finală

Astăzi, la sediul UEFA de la Nyon, a avut loc tragerea la sorţi a meciurilor din sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Iată cum arată „tabloul“:

-sfertul 1: Real Madrid / Manchester City vs Lyon / Juventus;

-sfertul 2: RB Leipzig vs Atletico Madrid;

-sfertul 3: Napoli / Barcelona vs Chelsea / Bayern Munchen;

-sfertul 4: Atalanta vs Paris Saint-Germain.

Semifinalele:

-câștigătoare sfertul 1 vs câștigătoare sfertul 3

-câștigătoare Sfertul 2 vs câștigătoare sfertul 4

Sferturile, semifinalele şi finala vor avea loc la Lisabona, după următorul program:

-sferturi de finală: 12–15 august;

-semifinale: 18–19 august;

-finala: 23 august.

Turneul final al Ligii Campionilor, programat între 12 şi 23 august la Lisabona, se va desfăşura cu porţile închise, a anunţat UEFA. Restricţia o să se aplice şi pentru faza finală a Ligii Europa, a doua competiţie continentală intercluburi, care se va finaliza în Germania, în perioada 19-21 august.

„Având în vedere situaţia actuală, Comitetul Executiv al UEFA consideră că este prudent să decidă că meciurile din cupele europene trebuie să aibă loc cu porţile închise, până la noi ordine“, a explicat UEFA într-un comunicat.

