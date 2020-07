Mediaș – „U“ Craiova 1-2 | Sorin Cârțu l-a taxat pe Vali Mihăilă, care a început să-i semene

Puștiul-minune al Universității Craiova, Vali Mihăilă, a marcat vineri seară în poarta lui Gaz Metan Mediaș cu un șut din cădere, dar a și ratat incredibil singur cu portarul. Și nu a fost primul meci în care „Țintă“ înscrie din poziții dificile, dar irosește oportunități clare de gol. Toate astea le aduce aminte suporterilor olteni de Sorin Cârțu. Culmea este că fosta glorie ar fi venit cu o altă rezolvare pentru situația lui Mihăilă, pe care l-a și certat puțin.

„Le-am spus să dribleze“

La finalul întâlnirii din Ardeal, „Sorinaccio“, președintele Științei, era chestionat la Digi despre execuția defectuoasă a lui Mihăilă din minutul 90+1, când s-a aflat singur cu Pleșca. Fostul mare atacant al Băniei a mărturisit că el ar fi procedat cu totul diferit.

„Nu știu, dar eu la faze din astea nu aș trage niciodată. Le-am spus: când scăpați singuri, când te așteaptă portarul ieșit din poartă, eu niciodată nu aș da la poartă! Le-am spus să dribleze. Deci obligatoriu. Dacă ratează pentru că driblează portarul, nu mă supăr. Decât să dea peste… Pentru că portarul, când iese acolo, gândul lui e să închidă unghiurile. Deci e avantajat portarul când tu tragi. De aia iese portarul, e avantajul lui. Portarul te așteaptă, te face. Acțiunea de bază a atacantului e să dribleze, eu așa făceam“, a spus Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu: Meritam să câștigăm!

Conducătorul Științei consideră că victoria cu Gaz Metan Mediaș este justă, chiar dacă și ardelenii au avut ocaziile lor:

„Au dat și ei, și noi gol cu ajutorul adversarilor. A fost carambol cu străini, au fost patru devieri. Una peste alta, meritam să câștigăm! Era păcat să facem meci nul, că le-am fost superiori una peste alta. A fost 1-0 pentru Gaz și am revenit. Și asta e o bilă albă pentru fundași. Poate să fie și apăsarea de un posibil titlu“.

„Mă manifest ca un suporter“

În timpul meciului, antrenorul Cristiano Bergodi a părut să aibă un conflict cu cineva din tribună, iar cel vizat părea chiar Sorin Cârțu. Ambii au negat incidentul.

„Eu cu Cristiano ce să avem? Nu. Ce indicații să dau? Păi erau ultimele minute, striga toată lumea atunci în tribună. Eu la meci sunt suporter, frate, mă manifest ca suporter, nu am treabă cu antrenorul. Nu am ce să fac. Am reacții ca orice suporter: dă în ea, fă asta, fă aia. Eu știu? Întrebați-l pe el. Eu nu am făcut nimic, nicio chestie. Am voce mai groasă, dar în niciun caz nu am spus ceva“, a explicat Cârțu.

„Trebuie să ne bazăm pe noi“

Sorin Cârțu e convins că lupta pentru titlu se va da până în ultima etapă, când Universitatea Craiova va întâlni campioana CFR Cluj.

„Nu știu cum vor dormi cei de la CFR. E o echipă solidă, echipă bună, nu cred că se împiedică ei de Astra. Dar mai știi? Fotbalul are atâtea necunoscute! Dacă vrem ce facem ceva, să ne ajutăm noi pe noi, să ne bazăm pe noi, că nimeni nu ne-a ajutat pe noi niciodată când am făcut ceva“, a încheiat Sorin Cârțu.

