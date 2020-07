Mediaș – „U“ Craiova 1-2 | Cristiano Bergodi: Am ratat mult și asta mă cam îngrijorează

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a admis că evoluția alb-albaștrilor din jocul de la Mediaș nu a fost prea consistentă, dar se bucură că a fost atins obiectivul.

„Accidetarea lui Bălașa nu ne-a destabilizat, pentru că Uros Cosic a jucat foarte bine. Nu e vorba că nu am abordat bine meciul. Am vorbit despre adversari, dar asta nu s-a văzut în începutul meciului. Chiar dacă nu am jucat așa cum ne-am propus în unele momente am avut ocazii foarte bune. Și adversarii au avut, au lovit bara… Nu a fost un meci foarte frumos, dar este important faptul că am câștigat. Nu am ținut mingea așa mult, ținând cont că Gazul a avut un jucător mai puțin pe teren spre final. Trebuia să plimbăm mai mult mingea, să jucăm mai mult pe benzi. Până la urmă a ieșit bine și puteam câștiga la o diferență mai mare. Chiar dacă Gaz Metan a jucat bine, eu cred că noi am meritat victoria. Am ratat mult și asta mă cam îngrijorează. E foarte important că suntem la cea de-a patra victorie consecutivă“, a declarat Cristiano Bergodi, la Digi.

Cristiano Bergodi este deja cu gândul la meciul cu FCSB

Pentru Universitatea Craiova urmează un meci extrem de dificil, cu FCSB. Acesta este programat duminică, 12 iulie, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“.

„Ne așteaptă un meci extraordinar de greu cu FCSB duminica viitoare. FCSB este o echipă tehnică, joacă bine. Un avantaj este că iese la joc. Pentru noi este bine în general când se întâmplă asta. Poate fi un alt meci foarte frumos, cum am jucat la CFR“, a comentat Cristiano Bergodi.

Liga 1, etapa 6:

Vineri, 3 iulie: Gaz Metan Mediaș – Universitatea Craiova 1-2.

Sâmbătă, 4 iulie – ora 20.00: FCSB – FC Botoșani.

Duminică, 5 iulie – ora 20.00: Astra Giurgiu – CFR Cluj.

Clasament:

1.„U“ Craiova 38 puncte (golaveraj 12-10)

2.CFR Cluj 36 (7-4)

3.Astra 28 (6-6)

4.FCSB 27 (10-9)

5.Botoșani 27 (5-7)

6.Mediaș 25 (4-8)

