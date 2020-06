Sorin Cârțu a făcut o analiză rapidă după meciul cu Astra. Vezi la ce concluzie a ajuns!

Președintele formației Universitatea Craiova, Sorin Cârțu, se bucură pentru succesul cu Astra și consideră că orice alt rezultat s-ar fi înregistrat ar fi fost nedrept la cum s-a jucat.

„Cel mai important este că am câștigat. Ne bucurăm pentru victorie și pentru cele trei puncte. Echipa a realizat ceea ce și-a propus la acest meci, susținut după pauza îndelungată. Mă bucur și pentru debutul lui Cristiano la Universitatea, că a început cu victorie. În general, prestația echipei, având în vedere că nu a mai jucat de trei luni, a fost destul de bună în multe momente. Am văzut câteva acțiuni de mare calitate, cu spații gândite. M-ar fi întristat mult de tot dacă am fi terminat meciul la egalitate, pentru că era nedrept. Astra a avut un singur șut pe poartă și a fost gol. A fost și dintr-un unghi închis, Mirko nu se aștepta că tragă de acolo, în sfârșit… Nu poți să ceri la o echipă care vine după trei luni de pauză să aibă un ritm bun de joc. Vor intra în ritmul dorit cu cât vor juca mai multe meciuri oficiale. Trebuia mai mult timp alocat pregătirii și mai multe amicale. Mă bucur pentru Koljic că a revenit cu gol“, a spus „Sorinaccio“.

Este revoltat că se joacă fără spectatori

Fostul mare fotbalist al Științei consideră că este de neînțeles de de mai marii țări nu lasă suporterii la stadion, cu măsuri corecte de distanțare socială.

„Pe un stadion de 30.000 de locuri, de ce să nu fie spectatori? Îi pui la 2-3 metri unul de altul, cu mască și mănuși… Nu mă refer strict la galerie, ci la cei peste 6.000 de abonați. Sunt loje plătite cu peste 20.000 de euro, ce facem cu oamenii aceia? Stadionul a fost gol, dar ce facem cu ăia 5.000 care au stat în centrul vechi, care au sărit și s-au bucurat? Sau la Vama Veche… Toată treaba este că trebuie cineva să-și asume niște responsabilități“, a subliniat Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu: Suntem în cărți!

Conducătorul Universității Craiova a vorbit și despre lupta la titlu, considerând că o victorie cu Botoșaniul marți devine obligatorie.

„Suntem în cărți și deocamdată ne dorim ca echipa să-și intre într-un ritm de joc, să aibă o continuitate. Victoria cu Astra, dacă nu este coroborată cu o victorie marți, cu FC Botoșani, contează enorm. Altfel parcă nu am făcut mare lucru. Bergodi este un tip care se face plăcut printre jucători, îi organizează bine și este un antrenor cu școală. Jucătorii au o șansă, să asculte și sigur vor progresa valoric“, a comentat Sorin Cârțu.

