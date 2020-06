După o serie de lovituri date pe piaţa transferurilor de jucători, conducerea lui CSO Filiaşi a numit în această după amiază şi staff-ul tehnic. Postul de antrenor principal lăsat liber de Nae Constantin a fost ocupat de Mario Găman. Acesta a activat în partea a doua a ediţiei trecute de la Liga a III-a la Gilortul Târgu Cărbuneşti. Acesta îl va avea secund la gruparea doljeană pe Dan Iulian Staicu.

Mario Găman este originar din Petroşani şi locuieşte la Târgu Jiu, fiind un fost fotbalist al clubului Pandurii. Ca antrenor a activat atât în ţară, cât şi în fotbalul arab. A fost unul dintre secunzii lui Victor Piţurcă la Al Ittihad.

„Aşa cum am promis zilele trecute, am numit şi staff-ul tehnic foarte repede. Cu Mario am discutat mai multe zile. Am fost pe aceeaşi lungime de undă şi i-am acordat toată încrederea şi sprijinul. Nu vine singur la echipă, ci cu secundul Dan Iulian Staicu. Sunt convins că vom face o treabă bună împreună. În perioada următoare vom pune la punct toate detaliile legate de lot şi de pregătirea care va urma“, a declarat preşedintele formaţiei CSO Filiaşi, Florin Spânu, pentru GdS.

Mario Găman: Nu a fost o decizie uşoară

Contactat telefonic, Mario Găman a mărturisit că decizia de la pleca de la Gilorul la CSO Filiaşi nu a fost uşor de luat. El îşi pune mari speranţe în privinţa noii sale echipe.

„Văd numirea asta ca un pas înainte. Nu a fost o decizie uşoară, pentru că îmi doream o continuitate la Gilortul. Deja vorbisem şi uşor începusem să formăm un lot, dar am luat acum această decizie. Aşa am crezut de cuvinţă, pentru că sunt speranţe şi obiective mai mari la Filiaşi. Vreau să le mulţumec tuturor celor de la Gilortul. Vă spun sincer că este o despărţire grea. Dar ştiţi cum este fotbalul, am luat o decizie şi ne-o asumăm“, a spus Mario Găman.

„Preşedintele Florin Spânu şi domnul primar Costeluş Ilie Gheorghe ne-au primit foarte bine la Filiaşi. Am avut discuţii consistente şi cu planuri mari. Acum sperăm să le şi îndeplinim. Sperăm să formăm un grup şi o formaţie frumoasă, o echipă care să arate pe teren foarte bine. Acum, venind şi după Nae Constantin, un antrenor tânăr al Şcolii Federale ce promite foarte mult, vă daţi seama că nu ne este foarte uşor. Dar toate premisele sunt bune şi sperăm să fie bine.

În luarea deciziei a contat şi baza de pregătire. Dar şi faptul că îmi doream mai mult decât în anii precedenţi. Vreau să cunosc rapid lotul pe care o să-l am la dispoziţie. Să vedem ce putem să mai aducem, să completăm în locurile unde mai avem nevoie. Vreau să abordăm acest obiectiv îndrăzneţ cu nişte oameni corecţi şi răspunzători“, a completat noul antrenor al CSO Filiaşi.

„Nu mi-e frică de absolut nimeni“

Întrebat în ce serie şi-ar dori să activeze CSO Filiaşi în noua ediţie a Ligii a III-a, ţinând cont că vizează podiumul, Mario Găman a răspuns astfel:

„De obicei, mă bazez mai mult pe ceea ce am de făcut la mine la echipă, decât să mă gândesc în ce serie sau cu cine aş vrea să joc. Dacă noi suntem pregătiţi din toate punctele de vedere şi ştim ce avem de făcut nu mi-e frică de absolut nimeni. Este prea devreme să spunem când va avea loc reunirea. Dacă se va începe campionatul la sfârşitul lui august, cred că la mijlocul lunii iulie va fi reunirea“, a încheiat Mario Găman.

