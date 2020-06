Exclusiv / CSO Filiaşi şi-a luat un fundaş evaluat la 150.000 de euro

Divizionara C CSO Filiaşi continuă să transfere jucători valoroşi. După ce a parafat prelungirea contractelor unor jucători importanţi din echipa de anul trecut şi a obţinut semnăturilor altor doi jucători valoroşi, cum ar fi Dragoş Săulescu şi Andrei Vaştag, preşedintele doljenilor, Florin Spânu, a convins un alt fotbalist să se alăture noului său proiect. Astfel, astăzi s-a bătut palma cu Robert Dănescu. Acesta este un fundaş de aproape 20 de ani, crescut şi lansat în fotbalul mare de Pandurii Târgu Jiu. A mai evoluat în turul ediţiei trecute la Liga a II-a, la Campionii FC Argeş. Dar şi în eşalonul trei, în returul încheiat la „masa verde“, la Gilortul Târgu Cărbuneşti.

„Cu siguranţă este un jucător care ne va fi de folos în noul sezon. Mă bucur că am reuşit să-l aducem la echipă şi pe el. Vă asigur că vom continua să cooptăm în continuare fotbalişti de valoare“, a declarat Florin Spânu, pentru GdS.

Robert Dănescu este nerăbdător să înceapă pregătirile

La rândul său, Robert Dănescu ne-a explicat ce l-a convins să semneze contractul cu CSO Filiaşi.

„Am semnat un contract valabil un an. A contat foarte mult obiectivul pe care şi l-au propus pentru sezonul următor, mai exact clasarea pe locurile fruntaşe. Au contat şi insistenţele domnului Spânu, căruia îi mulţumesc pe această cale. Am luat contact cu ligile 2 şi 3 şi consideră că am făcut un pas înainte venind la Filiaşi, deoarece este o echipă care îşi doreşte ceva. Am jucat pentru Gilortul în prima etapă din returul trecut la Filiaşi şi mi-a plăcut baza sportivă de acolo. Şi asta a contat în luarea deciziei de a semna cu CSO. Este o bază foarte frumoasă, cu un gazon bun. Aştept cu nerăbdare reunirea şi să începem treaba, după atât timp în care am stat“, a spus Robert Dănescu, pentru GdS.

Robert Dănescu este născut pe 4 septembrie 2000, măsoară 1.75 metri şi este evaluat de Transfermarkt la 150.000 de euro.

Citeşte şi: VIDEO | CSM Slatina joacă în deplasare turul barajului cu Spartac. Vezi tragerea la sorți!