„U“ Craiova – Astra / Mihai Bălaşa: Sperăm să trecem cu bine peste acest prim meci

Fundaşul formaţiei Universitatea Craiova, Mihai Bălaşa, a prefaţat astăzi întâlnirea cu Astra Giurgiu, prima pentru olteni de la reluarea Ligii I după pauza impusă din cauza pandemiei de coronavirus. Întâlnirea din runda 4 a play-off-ului este programată vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“ şi se va desfăşura fără spectatori.

Mihai Bălaşa se aşteaptă ca meciul cu Astra să fie foarte greu, dar speră ca punctele să rămână în Bănie.

„Ne aşteaptă un meci foarte greu, cu o echipă destul de bună. Venim şi după o perioadă destul de lungă în care nu am avut niciun meci oficial, dar sperăm să trecem cu bine peste acest prim meci. Pe Denis Alibec îl cunosc foarte bine, pentru că am fost colegi. Pe Fatai nu-l cunosc atât de bine, dar nu am un preferat anume din atacul lor. Nu am nicio revanşă de luat cu Astra, faţă de meciul de la Giurgiu. Îmi doresc să câştigăm, atâta tot“, spus apărătorul central al Ştiinţei.

„Campionatul se câştigă cu o defensivă foarte bună, dar apărarea începe din atac“

Întrebat dacă se simte o presiune în plus asupra lotului ţinând cont că urmează un calup de trei meciuri dificile, Mihai Bălaşa a spus:

„Acum ne gândim la meciul cu Astra, pe care sperăm să-l câştigăm. După aceea ne vom gândi şi la următorul meci. Nu este o presiune pe noi. Ştim că toate cele opt meciuri rămase de jucat sunt impotante. Se pot întâmpla multe în etapele rămae şi de aceea luăm totul pas cu pas“.

Mihai Bălaşa a mărturisit că în ultima vreme s-a lucrat foarte mult defensiv şi ofensiv, mai ales după prestaţiile modeste din amicale şi consideră că unitatea şi valoarea grupului sunt atuurile Ştiinţei în lupta pentru titlu cu CFR Cluj şi FCSB. Cât despre greşelile individuale ce par să persiste, fotbalistul Universităţii Craiova a declarat că îşi doreşte să fie eliminate cât de curând.

„Am lucrat mult în ultima perioadă şi faza defensivă şi cea ofensivă. Mister a venit de puţin timp şi era normal să lucrăm totul. Cred că avem un grup foarte unit, puternic şi prin asta putem să facem multe lucruri frumoase. Ne dorim să nu mai avem atât de multe greşeli individuale în defensivă. Într-adevăr, campionatul se câştigă cu o defensivă foarte bună, dar apărarea începe din atac. Nu am mai avut un sezon cu atâtea greşeli personale, dar consider că am avut de învăţat din ele“, a încheiat Mihai Bălaşa.

Citeşte şi: Stroe anunță: în curând se va permite accesul spectatorilor la stadion