„U“ Craiova – Astra / Cristiano Bergodi: „Ar fi super să începem cu dreptul campionatul“

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a prefaţat confruntarea cu Astra Giurgiu. Întâlnirea din runda 4 a play-off-ului este programată vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Se va desfăşura fără spectatori.

Italianul este convins că misiunea va fi dificilă. Crede că elevii săi vor arăta bine din toate punctele de vedere.

„Este un meci foarte important pentru noi. În primul rând marchează începutul nostru de campionat şi e normal să vrem să câştigăm aceste trei puncte. Sperăm să putem face un meci bun din toate punctele de vedere. Inclusiv fizic, pentru că nu ştim bine în ce condiţie suntem. Asta pentru că nu am jucat niciun meci de campionat până acum. Nu suntem 100% fizic. Avem puncte de reper, pentru că oricum lucrăm super bine cu datele statistice în cursul antrenamentelor, dar nu ştim exact. Un meci de campionat este diferit faţă de un amical. Vedem mâine exact cum stăm, dar eu sunt convins că vom arăta bine. Am văzut că jucătorii sunt foarte concentraţi şi conectaţi pentru acest joc. Cred că echipa poate face un meci foarte bun. Cred că avem nevoie de două meciuri oficiale pentru a regla nişte lucruri din punct de vedere fizic, dar şi tehnico-tactic. Eu am venit de puţin timp la echipă. Fiecare antrenor are filosofia lui şi e normal să încerc să-mi implementez ideile“, a spus Bergodi.

„Am văzut în această săptămână că jucătorii s-au antrenat foarte bine şi asta m-a mulţumit. Am vorbit cu băieţii şi le-am spus că aşa cum ne antrenăm, aşa şi jucăm. Se întâmplă să nu joci uneori bine. Dar trebuie să ai atitudine bună pe teren, să ai dorinţă, intensitatea în joc. Am încredere în privinţa acestui meci“, a completat tehnicianul italian.

„Trebuie să o respectăm pe Astra şi să avem grijă să câştigăm“

Cristiano Bergodi le cere elevilor săi să nu trateze superficial adversarii, bazându-se pe ideea că nu au obţinut licenţa pentru participarea în cupele europene. El speră totodată să dispară greşelile individuale din apărare.

„Nu va conta faptul că Astra nu a primit licenţa pentru cupele europene. Cred că jucătorii sunt profesionişti şi nu văd de ce ar juca relaxaţi. Este un meci de fotbal şi trebuie să joci din plăcere. Consider că fiecare echipă trebuie tratată la fel, cu determinare, dorinţă… Niciodată nu trebuie să subestimezi un adversar, pentru că nu mi se pare corect. Astra a jucat un meci împotriva Gazului. L-am urmărit şi consider că are jucători foarte buni în lot şi un antrenor bun. Putem spune că echipa noastră porneşte favorită, dar să arate asta şi pe teren. Trebuie să o respectăm pe Astra şi să avem grijă să câştigăm. Ar fi super să începem cu dreptul campionatul. Aşa putem spune şi noi ceva despre lupta pentru primele locuri. Noi trebuie să fim pregătiţi din toate punctele de vedere. O să vedem cum vom juca meciul cu Astra şi după o să ne adaptăm şi la cel cu Botoşani, care a fost amânat şi reprogramat pentru marţi. Avem trei meciuri în interval de o săptămână, dar ne gândim mai întâi la primul, cel cu Astra“, a spus strategul Ştiinţei.

Bergodi: Sper că băieţii vor înţelege foarte repede ce vreau de la ei

„Lucrez în fiecare zi tehnic şi tactic, faza defensivă şi cea ofensivă. Asta presupune meseria de antrenor să faci. De obicei îţi trebuie timp pentru a regla nişte lucruri. Dacă nu vor fi greşeli individuale cred că va fi bine, pentru că avem o organizare bună. Când vorbim despre faza defensivă nu trebuie să vorbim doar de fundaşi, pentru că la ea participă toată echipa. Trebuie să facem faza de apărare cu toţi jucătorii şi sperăm să avem continuitate pe ambele faze. În acest moment nu pot să schimb un stil de joc sau un sistem, care oricum a funcţionat bine. Echipa e pe locul 3, la acelaşi număr de puncte cu FCSB. Acum nu am jucat, o vom face mâine şi o să vedem ce va fi. Este normal ca oricărei echipe să-i lipsească ceva. Nu pot să spun care este aspectul sau ce trebuie îmbunătăţit. Sunt lucruri pe care trebuie neapărat să le îmbunătăţim. Dar eu sper că băieţii vor înţelege foarte repede ce vreau de la ei. Am un lot foarte bun, cu jucători tehnici şi obişnuiţi să joace la un anumit nivel. Nu mi-e frică de nimic“, a subliniat Cristiano Bergodi.

