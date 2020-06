Exclusiv | Florin Spânu anunță „tunurile“ date de CSO Filiași pe piața transferurilor

Președintele formației CSO Filiași, Florin Spânu, nu vrea să retrăiască momentele delicate din sezonul trecut, când echipa ajunsese să lupte pentru evitarea retrogradării. Acesta a demarat o campanie puternică de transferuri.

În primă fază a obținut semnăturile de prelungire ale contractelor pentru trei dintre jucătorii importanți de anul trecut: portarul Ovidiu Jianu, mijlocașul Cristi Poiană și atacantul Alex Fotescu.

În zilele următoare vor fi parafate și înțelegerile altor fotbaliști care au avut randament bun la CSO Filiași.

Dragoș Săulescu și Andrei Vaștag au semnat cu CSO Filiași

Mai mult, Florin Spânu a parafat contracte ieri și astăzi cu doi fotbaliști importanți, cu meciuri jucate la Liga a II-a sau chiar Liga I.

Primul este Dragoș Săulescu, un mijlocaș născut pe 22 februarie 1992, la Peșteana-Jiu, ce măsoară 1.76 metri. „Său“ a mai evoluat la FC Caransebeș, FC Cisnădie, Național Sebiș, CSM Reșița și ASU Poli Timișoara. Dragoș Săulescu este evaluat de Transfermarkt la 75.000 de euro. El vine la CSO Filiași din postură de jucător liber de contract.

Dragoș Săulescu (Foto: pandurul.ro)

Al doilea fotbalist care a fost convins să joace la CSO Filiași este Andrei Vaștag. Acesta este fiul marelui campion de box Francisc Vaștag. Originar din Reșița, Andrei este născut pe 21 martie 1994 și măsoară 1.83 metri. El este un mijlocaș defensiv de picior stâng. A mai fost legitimat la LPS Banatul, Avicola Buziaș, Săgeata Năvodari, FC Viitorul, Dinamo București, Corona Brașov, Metalul Reșița, SV Wurmla, Cetate Deva, CSM Reșița și Metalurgistul Cugir. A avut 8 prezențe la lotul național al României U17, 6 la U19 și 3 la U21.

Andrei Vaștag (Foto: libertatea.ro)

Florin Spânu: Până marțea viitoare vom anunța și antrenorul

Conducătorul lui CSO Filiași, Florin Spânu, s-a declarat foarte mulțumit de realizările de până acum în materie de achiziții. Anunță că vor urma și altele și că va forma o echipă foarte bună pentru sezonul următor. El a precizat că în curând va fi anunțat și noul tehnician al echipei. Asta după ce Nae Constantin nu a dorit să-și continue activitatea la gruparea doljeană.

Andrei Vaștag și Florin Spânu au bătut palma astăzi

„Zilele trecute am parafat contractele lui Poiană, Jianu și Fotescu, trei jucători valoroși, în care noi ne-am pus mari speranțe. Vom parafa înțelegeri și cu alți fotbaliști importați pe care i-am avut la echipă sezonul trecut și care ne-au ajutat. Ca noutăți, am semnat cu Dragoș Săulescu și Andrei Vaștag. Sunt doi fotbaliști pe care îi dorim de mai mult timp și pe care ne bucurăm că am reușit să-i cooptăm. Sunt convins că ne vor ajuta foarte mult. Mai suntem în discuții cu alți cinci jucători foarte buni. Aștept răspunsul lor zilele următoare. Dacă vor veni și ei, vă spun că o să formăm o echipă foarte bună și putem fixa un obiectiv îndrăzneț. Purtăm discuții și pentru banca tehnică a echipei. Vă asigur că până marțea viitoare vom anunța și antrenorul echipei. Sper să facem o figură foarte frumoasă în ediția viitoare“, a declarat Florin Spânu, pentru GdS.

