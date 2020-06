Barcelona a început în forță. Un fan a intrat pe terenul de la Mallorca

FC Barcelona a câștigat clar, scor 4-0, meciul disputat sâmbătă seară pe terenul celor de la Mallorca. Partida a contat pentru etapa 28 din La Liga. Golurile catalanilor au fost marcate de Vidal (‘2), Braithwaite (’37), Alba (’79) şi Messi (’90+3).

Disputat fără spectatori, meciul Mallorca – Barcelona a avut parte de un moment care s-ar fi crezut că va dispărea pe durata măsurilor speciale în care se dispută fotbalul în această perioadă. Un fan a intrat pe teren în minutul 53 pentru a-și face o poză cu Lionel Messi.

„A fost o experiență frumoasă. Am sărit un gard de doi metri. Visul meu e să am o poză cu Messi. Am mers aproape de el, am făcut poze, dar forțele de ordine m-au obligat să le șterg“, a spus fanul.

LaLiga, etapa 28:

Joi, 11 iunie: Sevilla – Betis 2-0.

Vineri, 12 iunie: Granada – Getafe 2-1, Valencia – Levate 1-1.

Sâmbătă, 13 iunie: Espanyol – Alaves 2-0, Celta Vigo – Villarreal 0-1, Leganes – Valladolid 1-2, Mallorca – Barcelona 0-4.

Duminică, 14 iunie – ora 15.00: Bilbao – Atletico Madrid, ora 20.30: Real Madrid – Eibar, ora 23.00: Real Sociedad – Osasuna.

Clasament:

Citește și: Napoli a trecut de Inter și va juca finala Cupei Italiei cu Juventus